Sinh viên của chồng đến nhà 'học thêm' nhưng trang phục lại khiến tôi vô cùng nhức mắt, không muốn phải đánh ghen, tôi chỉ làm điều này đủ khiến ả ta xanh mặt

Tâm sự gia đình 13/03/2023 17:32

Ngày nào đến học thêm cũng thấy cô sinh viên cố tình ăn mặc vô cùng hở hang. Chứng kiến cảnh tượng đó cô tin chồng cô không có ý định phản bội. Nhưng cô sinh viên kia có vẻ không buông tha cho chồng cô thì phải.

Anh là giảng viên đại học, cô cũng là giảng viên nhưng ở một trường đại học khác. Khỏi nói ai cũng nói gia đình anh và cô là cả một gia đình tri thức đến thế nào. Anh chỉ biết đến giảng đường, về nhà rồi chơi với các con. Người đàn ông của cô hiền lành lắm nên cô tin sẽ không bao giờ ngoại tình, phản bội mẹ con cô.

Nhưng cô cũng tin một điều rằng người đàn ông là chồng cô có thể không phản bội. Nhưng xung quanh lại có quá nhiều người phụ nữ sẵn sàng cố tình cướp lấy anh khỏi tay cô. Cô để ý sự thay đổi, sự gần gũi thái quá của một cô sinh viên đến học thêm ở nhà mình.

Sinh viên của chồng đến nhà 'học thêm' nhưng trang phục lại khiến tôi vô cùng nhức mắt, không muốn phải đánh ghen, tôi chỉ làm điều này đủ khiến ả ta xanh mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều hôm cô trên giảng đường về bất ngờ bắt gặp cảnh cô sinh viên đang dí sát bầu ngực của mình vào người anh. Anh đứng phắt dậy nói:

- Em học đi. Xong bài tôi sẽ vào kiểm tra giúp em.

- Thầy không đứng ở đây sao em học được?

- Em là người lớn tự ý thức được việc học của mình, tôi sẽ cho em thời gian học đúng quy định phải xong việc và vào kiểm tra.

Chứng kiến cảnh tượng đó cô tin chồng cô không có ý định phản bội. Nhưng cô sinh viên kia có vẻ không buông tha cho chồng cô thì phải. Ngày nào đến học thêm cũng thấy cô sinh viên cố tình ăn mặc vô cùng hở hang.

 

Sau một hồi tính toán cách dằn mặt, cô vợ đã nghĩ ra một kế sách vô cùng sáng suốt. Trong lúc chồng mải giảng giải cho cô sinh viên, chiếc chặp sách cô ta còn đang để trên bàn cô đã nhét luôn vào đó một tờ giấy nhỏ với nội dung: “Tôi cảnh cáo em, đến học hãy ăn mặc cho lịch sự. Đừng để tôi phải ra tay độc ác như cô gái này”, kèm đó là một cô gái bị bỏng mặt hủy dung nhan.

Thật bất ngờ khi biện pháp của cô thành công. Ngày hôm sau cô sinh viên đến học ăn mặc vô cùng lịch sự, kín cổng cao tường. Còn anh chồng cô cũng vô cùng thoải mái khi dạy kèm cô sinh viên hơn.

Sinh viên của chồng đến nhà 'học thêm' nhưng trang phục lại khiến tôi vô cùng nhức mắt, không muốn phải đánh ghen, tôi chỉ làm điều này đủ khiến ả ta xanh mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật ra không phải biện pháp đánh ghen mạnh tay nào cũng thành công. Thậm chí chưa nói đến việc nó có thể phản chủ. Nhưng với những biện pháp đơn giản thì mọi thứ lại hoàn toàn khác khi chỉ cần một mẹo nho nhỏ có thể kéo mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu của nó.

Bởi thế là vợ hãy đủ nhạy bén phát hiện chồng mình có những điều bất thường. Hãy canh trừng những kẻ muốn cướp chồng khỏi tay mình. Bởi vì có thể bản thân chồng mình chẳng làm gì nhưng vẫn có những người phụ nữ khác sẵn sàng dâng cho anh.

Có những người đàn ông đủ mạnh mẽ sẽ vượt qua được cám dỗ. Nhưng cũng có những người đàn ông thật sự không đủ mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ ấy và dẫn đến chuyện anh ấy ngoại tình phản bội vợ con rồi lại trách móc rằng anh đã không tốt.

Lại chẳng ai hay rằng chính anh cũng bị ve vãn, bị lợi dụng để rồi mới gây nên việc đó. Chính anh đã bị gài vào bẫy mà không hề hay. Phụ nữ thử hỏi sao chúng ta không bảo vệ quyền lợi của nhau mà cố tình cướp của nhau làm gì. Giành giật một thứ không thuộc về mình liệu hạnh phúc ấy có thể kéo dài bao lâu?

Vừa về tới cổng nhà đã nghe hàng xóm hô hào đòi phá cửa, bước vào nhà, tôi tím tái mặt mũi khi thấy vợ con đang làm điều này ở bên trong

Vừa về tới cổng nhà đã nghe hàng xóm hô hào đòi phá cửa, bước vào nhà, tôi tím tái mặt mũi khi thấy vợ con đang làm điều này ở bên trong

Cô ấy hốt hoảng không hiểu tại sao lại đông người đứng ở nhà mình như thế. Cho đến khi tôi nói thì vợ mới ngớ người ra.

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