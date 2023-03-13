Vừa về tới cổng nhà đã nghe hàng xóm hô hào đòi phá cửa, bước vào nhà, tôi tím tái mặt mũi khi thấy vợ con đang làm điều này ở bên trong

Tâm sự gia đình 13/03/2023 17:27

Cô ấy hốt hoảng không hiểu tại sao lại đông người đứng ở nhà mình như thế. Cho đến khi tôi nói thì vợ mới ngớ người ra.

Vợ tôi từng là một người con gái xinh đẹp, thông minh và rất cuốn hút. Ngày xưa tôi có tình cảm với cô ấy cũng vì những điểm này. Sự thông minh của vợ làm tôi thấy ngưỡng mộ, thế nên tôi quyết phải cưới được cô ấy mặc dù bị từ chối không dưới 3 lần.

Phải nói rằng sau khi kết hôn và sinh con, vợ tôi thay đổi một cách chóng mặt. Cô ấy không còn quyến rũ như những ngày đầu, quần áo thì xuề xòa. Trước đây tháng nào chúng tôi cũng cãi nhau vì vợ mua quá nhiều quần áo. Vậy mà khi có con rồi, vợ tôi chẳng mua sắm gì cho mình nữa.

Tất nhiên, tôi không có ý chê vợ, vì suy cho cùng thì cô ấy làm vậy cũng là hết lòng với gia đình. Tôi chỉ thấy thương vợ hơn. Một năm trước vợ tôi vẫn còn suốt ngày mua sắm, du lịch. Bây giờ thì ngoảnh mặt lại chỉ toàn là bỉm sữa và bức tường, làm sao không thay đổi cho được.

Vừa về tới cổng nhà đã nghe hàng xóm hô hào đòi phá cửa, bước vào nhà, tôi tím tái mặt mũi khi thấy vợ con đang làm điều này ở bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sinh con xong, sức khỏe của vợ tôi bắt đầu giảm sút. Có những việc tôi phải nói vài lần cô ấy mới để tâm. Tiền thì vứt tứ tung đến nỗi không biết đã để đâu. Đến nỗi với tôi, chuyện đi tìm tiền trong nhà đã quá bình thường.

Gần đây, vợ tôi có nói cô ấy cảm thấy stress vì phải ở nhà chăm con. Đáng lẽ lúc ấy tôi phải thông cảm cho vợ và tìm người giúp việc để đỡ đần cô ấy. Nhưng tôi lại thuyết phục vợ tự chăm con, dù sao cũng đỡ được một khoản thuê người giúp việc.

Mấy hôm nay thấy mọi chuyện đã ổn, tôi nghĩ cuối cùng vợ cũng nghĩ thông rồi. Không ngờ hôm nay lại xảy ra một chuyện khiến tôi suýt nữa thì đứng không nổi. Chiều nay hết giờ làm, tôi gọi về cho vợ hỏi cô ấy muốn ăn gì để mua. Gọi mấy lần không được, tôi đành đi thẳng về nhà.

May là lúc đó tôi không rẽ vào chợ hay siêu thị. Về đến đầu cổng, tôi nghe tiếng hàng xóm tri hô: "Phá cửa đi, nhanh lên". Tôi vứt cả xe ở bên ngoài để chạy vào thì thấy mọi người bảo có khói bốc ra từ nhà tôi, mọi người cũng vừa mới đến đó và đang phân vân không biết có nên phá cửa hay không.

Lúc ấy tôi không dám nghĩ đến tình huống xấu, vội nhờ mọi người đập cửa để mình chạy vào nhà. Phá cửa xong, tôi chạy vào nhà thì thấy bếp ga vẫn đang cháy, chiếc nồi thì chảy ra nên có mùi khét lẹt. Tôi tắt bếp rồi lên tầng 2 và đập cửa phòng, một lúc sau mới thấy vợ dụi mắt mở cửa.

Vừa về tới cổng nhà đã nghe hàng xóm hô hào đòi phá cửa, bước vào nhà, tôi tím tái mặt mũi khi thấy vợ con đang làm điều này ở bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy hốt hoảng không hiểu tại sao lại đông người đứng ở nhà mình như thế. Cho đến khi tôi nói thì vợ mới ngớ người ra. Cô ấy bảo đang nấu nồi nước tiệt trùng bình sữa cho con thì nghe tiếng con khóc. Vợ tôi chạy lên dỗ con ai ngờ quên đi nồi nước và mệt quá nên ngủ luôn.

Mọi người ạ, nhìn vợ tiều tụy như vậy, tôi xót xa và ân hận lắm. Thật may là hôm nay vợ con tôi không xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này tôi sẽ sống trong ân hận. Nhưng bây giờ cũng khó cho tôi quá, thuê giúp việc thì tốn kém mà để vợ một mình chăm con, tôi lại không yên tâm. Không lẽ tôi lại đưa vợ con về quê để mẹ mình chăm sóc?

Tiểu tam cả gan tìm đến tận nhà vênh váo, mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng mời vào xơi nước ra tuyên bố 'vị trí' của 'con dâu mới' trong căn nhà này

Tiểu tam cả gan tìm đến tận nhà vênh váo, mẹ chồng chỉ nhẹ nhàng mời vào xơi nước ra tuyên bố 'vị trí' của 'con dâu mới' trong căn nhà này

Có nằm mơ Thương không ngờ một lần cô bồ của Hưng tìm đến tận nhà cô để giật chồng công khai. Tất nhiên là chuyện này Hưng không hề hay biết vì cô bồ không cam tâm làm kẻ thứ 3 nên kiên quyết phá nát gia đình Thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 48 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 10 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 14 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý