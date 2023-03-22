Nghe người khác nói con mình giống CHÚ HÀNG XÓM, lén vợ đi xét nghiệm, người chồng vỡ lẽ ra SỰ THẬT BÀNG HOÀNG

Câu chuyện về người đàn ông yêu cầu xét nghiệm ADN sau khi nghe tin sốc rằng con trai mình giống người hàng xóm.

"Tôi nghĩ con trai của bạn giống người chú ở bên cạnh nhà bạn hơn là bạn đấy." Câu nói của người hàng xóm khiến người đàn ông rùng mình. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ nghi ngờ vợ mình, nhưng khi nghe những lời đó anh bắt đầu lo lắng hơn.

Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, không thể chịu được nữa người chồng đi xét nghiệm DNA mà không cho vợ biết, và anh đã bị sốc khi nhìn thấy kết quả. Cụ thể, hãng truyền thông Hồng Kông HK01 đã đưa tin về cuộc phỏng vấn với một bác sĩ pháp y làm việc tại Viện Khoa học Giám định Tư pháp Tô Châu ở Hồng Kông.

Theo chia sẻ, người chồng là anh A đã yêu cầu xét nghiệm ADN sau khi nghe tin con trai mình giống chú hàng xóm. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, đứa trẻ không phải là con của anh A, mà càng kì lạ hơn là đứa cũng không phải là con của người chú hàng xóm, người được cho là có khuôn mặt giống đứa trẻ. Ảnh minh họa: Internet Khi anh A đưa kết quả xét nghiệm DNA vợ xem, cô ấy đã đưa ra một lời giải thích rằng: "Em chưa bao giờ ngoại tình. Em vô tội. Nước hồ bơi bẩn quá. Em nghĩ mình có thai vì nước hồ bơi”. Ảnh minh họa: Internet Hầu hết những người nghe điều này đều cho rằng lời bào chữa của người vợ "hết sức nhảm nhí và vô lý" nhưng anh A là người rất yêu vợ và anh quyết định sẽ tin vào lời giải thích của vợ mình. Theo Insight

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-nguoi-khac-noi-con-minh-giong-chu-hang-xom-len-vo-di-xet-nghiem-nguoi-chong-vo-le-ra-su-that-bang-hoang-565525.html