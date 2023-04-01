Vợ tôi sinh con xong thì lập tức bỏ đi, tôi gà trống nuôi con cho đến một ngày thì phát hiện ra SỰ THẬT BÀNG HOÀNG về đứa con

Tâm sự gia đình 01/04/2023 07:44

Tôi phát hiện đứa con mình vất vả nuôi nấng trong khoảng thời gian qua không phải là con ruột của tôi mà là kết quả của một tình vụng trộm của vợ tôi.

Lúc đầu, anh A cũng tự thú nhận rằng vợ anh đã có lần ngoại tình với một người đàn ông khác trước khi kết hôn, nhưng anh A nghĩ rằng mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa và chỉ gần đây mới phát hiện ra sự thật về đứa con của mình.

Gần đây, trên một trang mạng xã hội đã đăng tải một bài viết có tiêu đề: "Đứa con tôi nuôi bấy lâu nay không phải là con ruột của tôi... cuộc đời này của tôi kết thúc rồi nhỉ?"

Vợ tôi sinh con xong thì lập tức bỏ đi, tôi gà trống nuôi con cho đến một ngày thì phát hiện ra SỰ THẬT BÀNG HOÀNG về đứa con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh A giới thiệu mình là một người đàn ông 29 tuổi, anh cho biết: "Vợ tôi đã từng có tiền án là đã ngoại tình với một người đàn ông trước khi kết hôn với tôi nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Sau đó, cô ấy có bầu và chúng tôi vội vàng kết hôn với nhau".

Theo bài đăng, vợ của anh A đã sinh em bé và rời bỏ nhà đi khi chưa đầy một tuần sau khi được xuất viện. Hiện tại anh A đang một mình nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi.

Sau đó, người vợ nhất quyết đòi ly hôn. Anh A kể lại: “Tôi quyết định ly hôn thuận tình theo yêu cầu của vợ mình. Tôi đã cố gắng tìm hiểu mọi chuyện nhưng vợ tôi nói cô ấy muốn một cuộc sống mới”.

Vợ tôi sinh con xong thì lập tức bỏ đi, tôi gà trống nuôi con cho đến một ngày thì phát hiện ra SỰ THẬT BÀNG HOÀNG về đứa con - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những ngày gần đây anh A mới phát hiện ra sự thật gây sốc rằng người đàn ông mà vợ anh ngoại tình trước khi kết hôn vẫn đang hẹn hò với vợ anh.

Sinh nghi anh A lập tức đi xét nghiệm DNA để đề phòng và nhận được một kết quả khiến anh bàng hoàng, anh và đứa trẻ hoàn toàn không trùng khớp với nhau.

Anh A tâm sự rằng "Cầm giấy xét nghiệm mà tôi tưởng như bầu trời đã sập xuống. Dù đau đớn đến mức muốn chết đi vì thấy con mình nó không có mẹ, nhưng tôi đã cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng để nuôi dạy con, nhưng bây giờ lại phát hiện nó không phải là con ruột của tôi. Tôi đã nói chuyện với vợ tôi và cô ấy trả lời rằng cô ấy không biết gì điều đó. Tôi không hiểu nổi tại sao một người phụ nữ thậm chí còn không biết ba của đứa trẻ mình sinh ra là ai. Tôi không ghét đứa trẻ này nhưng tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục nuôi dạy một đứa trẻ là thành quả của việc vợ đi ngoại tình. Tôi nghĩ rằng cả cuộc đời về sau, tôi sẽ không thể tin tưởng ai được nữa.”

Vợ tôi sinh con xong thì lập tức bỏ đi, tôi gà trống nuôi con cho đến một ngày thì phát hiện ra SỰ THẬT BÀNG HOÀNG về đứa con - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Insight

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