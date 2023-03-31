Yêu quý bạn trai của mẹ như cha ruột, cô gái "chết sững" khi một ngày đang nằm trong phòng ông đột nhiên bước vào rồi khoá cửa lại

Tâm sự gia đình 31/03/2023 09:42

Luôn yêu thương cha dượng như ba ruột mình, tôi đau đớn khi suýt bị ông ta giở trò đồi bại.

Cụ thể, một bài viết có tiêu đề 'Tôi suýt bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp' đã được đăng trên một trang mạng Efem Korea.

Cô A bắt đầu bài viết bằng câu nói: "Bố mẹ ruột của tôi đã ly hôn trước khi tôi mặc đồng phục học sinh nữa kìa, và kể từ đó mẹ tôi đã thử qua lại với rất nhiều người, nhưng dường như không ai có thể chấp nhận nổi tính cách khó chịu của mẹ tôi."

Cô A kể lại những kỷ niệm với chadượng: “Mùa đông, khi tôi đang quyết tâm thi lại để đạt thành tích tốt hơn, ông ấy đã ôm hai chị em tôi để an ủi và tiếp thêm sức mạnh, đây là thứ mà em trai tôi đã mong ước từ rất lâu rồi. Ông ấy đã cho chúng tôi cảm nhận được tình yêu của một người ba, thứ tình cảm đã bị mờ nhạt trong trí nhớ của chúng".

Yêu quý bạn trai của mẹ như cha ruột, cô gái 'chết sững' khi một ngày đang nằm trong phòng ông đột nhiên bước vào rồi khoá cửa lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A run rẩy nói tiếp trải nghiệm gây sốc của mình: "Nhưng cuối cùng, cũng chính người đó suýt nữa đã cưỡng hiếp tôi. Ông ta đã cố gắng làm điều đó."

Sau khi sự việc khủng khiếp xảy ra, cô A đã ngay lập tức trình báo với cơ quan công an. Người mà cô từng nghĩ là “ba” đã cố gắng làm điều khủng khiếp nhất với cô, và người chadượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cáo buộc cho ông ta là cố ý hiếp dâm. Người mẹ sau khi nghe cô A kể lại, mẹ cô đã sốc đến nỗi sống mất hồn đến mấy ngày, nhưng người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này là cô A thì vẫn đi làm ngay ngày hôm sau xảy ra chuyện.

Yêu quý bạn trai của mẹ như cha ruột, cô gái 'chết sững' khi một ngày đang nằm trong phòng ông đột nhiên bước vào rồi khoá cửa lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngay giữa lúc đó, người chadượng đã liên lạc cho em trai của cô A để cầu xin sự tha thứ, ông nói rằng: "Chú bị bắt vì quấy rối chị gái con. Xin mọi người hãy tha thứ cho chú".

Em trai sau khi nghe cuộc điện thoại của chadượng đã chạy đến hỏi thăm cô A. Để em trai mình không lo lắng cô đã tỏ vẻ mình không sao trước mặt em trai, nhưng cô A thực sự không ổn. Cô bày tỏ cảm xúc đau khổ và nói: "Tôi không biết nên tin ai bây giờ, ông ta là người mà tôi tin tưởng và tín nhiệm hơn cả mẹ mình".

Yêu quý bạn trai của mẹ như cha ruột, cô gái 'chết sững' khi một ngày đang nằm trong phòng ông đột nhiên bước vào rồi khoá cửa lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đã bình luận bày tỏ sự chia buồn sau khi đọc bài viết chứa đầy nước mắt đau khổ của cô A, không ai có thể chịu nỗi cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội.  Cư dân mạng đã để lại những bình luận như:

"Chắc hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều về mặt tâm lý, nhưng thật đau lòng khi em có thể kể lại chuyện này lại một cách bình tĩnh như vậy"

"Tôi hy vọng bạn có ai đó để dựa vào"

"Hãy vui lên nhé"

"Đừng nghĩ về những điều tồi tệ và những người rác rưởi đó nữa em nha"

Theo Insight

Vợ có con riêng bên ngoài còn bỏ nhà theo trai, người chồng ra đòn trả thù khiến cô vợ khóc lóc xin tha

Vợ có con riêng bên ngoài còn bỏ nhà theo trai, người chồng ra đòn trả thù khiến cô vợ khóc lóc xin tha

Một người đàn ông đã lên kế hoạch trả thù người vợ đã sinh con với người đàn ông lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 26 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý