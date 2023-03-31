Cô A bắt đầu bài viết bằng câu nói: "Bố mẹ ruột của tôi đã ly hôn trước khi tôi mặc đồng phục học sinh nữa kìa, và kể từ đó mẹ tôi đã thử qua lại với rất nhiều người, nhưng dường như không ai có thể chấp nhận nổi tính cách khó chịu của mẹ tôi."

Cụ thể, một bài viết có tiêu đề 'Tôi suýt bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp' đã được đăng trên một trang mạng Efem Korea.

Cô A run rẩy nói tiếp trải nghiệm gây sốc của mình: "Nhưng cuối cùng, cũng chính người đó suýt nữa đã cưỡng hiếp tôi. Ông ta đã cố gắng làm điều đó."

Cô A kể lại những kỷ niệm với chadượng: “Mùa đông, khi tôi đang quyết tâm thi lại để đạt thành tích tốt hơn, ông ấy đã ôm hai chị em tôi để an ủi và tiếp thêm sức mạnh, đây là thứ mà em trai tôi đã mong ước từ rất lâu rồi. Ông ấy đã cho chúng tôi cảm nhận được tình yêu của một người ba, thứ tình cảm đã bị mờ nhạt trong trí nhớ của chúng".

Sau khi sự việc khủng khiếp xảy ra, cô A đã ngay lập tức trình báo với cơ quan công an. Người mà cô từng nghĩ là “ba” đã cố gắng làm điều khủng khiếp nhất với cô, và người chadượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cáo buộc cho ông ta là cố ý hiếp dâm. Người mẹ sau khi nghe cô A kể lại, mẹ cô đã sốc đến nỗi sống mất hồn đến mấy ngày, nhưng người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này là cô A thì vẫn đi làm ngay ngày hôm sau xảy ra chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay giữa lúc đó, người chadượng đã liên lạc cho em trai của cô A để cầu xin sự tha thứ, ông nói rằng: "Chú bị bắt vì quấy rối chị gái con. Xin mọi người hãy tha thứ cho chú".

Em trai sau khi nghe cuộc điện thoại của chadượng đã chạy đến hỏi thăm cô A. Để em trai mình không lo lắng cô đã tỏ vẻ mình không sao trước mặt em trai, nhưng cô A thực sự không ổn. Cô bày tỏ cảm xúc đau khổ và nói: "Tôi không biết nên tin ai bây giờ, ông ta là người mà tôi tin tưởng và tín nhiệm hơn cả mẹ mình".

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đã bình luận bày tỏ sự chia buồn sau khi đọc bài viết chứa đầy nước mắt đau khổ của cô A, không ai có thể chịu nỗi cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Cư dân mạng đã để lại những bình luận như:

"Chắc hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều về mặt tâm lý, nhưng thật đau lòng khi em có thể kể lại chuyện này lại một cách bình tĩnh như vậy"

"Tôi hy vọng bạn có ai đó để dựa vào"

"Hãy vui lên nhé"

"Đừng nghĩ về những điều tồi tệ và những người rác rưởi đó nữa em nha"

Theo Insight