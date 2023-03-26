Quen nhau 7 năm nhưng tôi vẫn không trao thân cho bạn trai, thấy hành động sau đó của bạn trai khiến tôi bàng hoàng lập tức chia tay

Tâm sự gia đình 26/03/2023 06:27

Một cô gái phát hiện ra bạn trai mình ngoại tình trước ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau.

Cụ thể, trên một trang mạng 'Blind' đã xuất hiện một bài viết có tiêu đề 'Tôi phát hiện ra bạn trai mình đã ngủ với người phụ nữ khác một khoảng thời gian dài'.

Cô A cho biết là sắp đến ngày kỷ niệm 7 năm quen nhau của hai người, cô nói "Tôi phát hiện ra rằng bạn trai của tôi luôn nói yêu tôi, đã ngủ với một người phụ nữ khác được vài tháng."

Quen nhau 7 năm nhưng tôi vẫn không trao thân cho bạn trai, thấy hành động sau đó của bạn trai khiến tôi bàng hoàng lập tức chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A kể lại: "Tôi không phải kiểu người có ham muốn tình dục cao, nên tôi luôn cãi nhau rất nhiều với bạn trai về chuyện chăn gối. Nhưng từ vài tháng trước, bạn trai tôi đã ít nhắc về chuyện đó, tôi tưởng mọi chuyện đã khá hơn và tôi rất thích điều đó”

Quen nhau 7 năm nhưng tôi vẫn không trao thân cho bạn trai, thấy hành động sau đó của bạn trai khiến tôi bàng hoàng lập tức chia tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cách đây vài ngày cô A vô tình phát hiện ra chuyện bạn trai mình đang ngoại tình.

Bị cô A bắt quả tang ngoại tình với một người phụ nữ khác một khoảng thời gian dài, người bạn trai đã cầu xin với nước mắt giàn giụa "Vì quá mệt mỏi về vấn đề chăn gối với em nên anh mới làm vậy nhưng bây giờ mối quan hệ đó cũng đã kết thúc rồi mà. Anh biết là dù có bị tổn thương đến cỡ nào cũng không nên làm như vậy. Xin em hãy cho anh một cơ hội đi mà.”

Quen nhau 7 năm nhưng tôi vẫn không trao thân cho bạn trai, thấy hành động sau đó của bạn trai khiến tôi bàng hoàng lập tức chia tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô A bộc bạch "Tôi biết chúng tôi định sẵn là phải chia tay...nhưng tôi lại quá đau lòng khi phải chịu đựng những chuyện này” Cô A đã bị sốc và rơi vào vòng lẩn quẩn vì cô khó có thể kết thúc dễ dàng với mối tình đầu kiêm luôn bạn trai 7 năm của cô

Cô A chia sẻ cảm xúc bối rối của mình: "Chúng tôi giống như là một cặp đôi đã kết hôn rồi vậy, gia đình chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau, sau khi chuyện này xảy ra, tôi chỉ muốn khóc thôi. Nếu là chuyện của người khác thì tôi nhất định đã khuyên người ta phải chia tay ngay, nhưng khi việc này rơi trúng đầu tôi, tôi lại muốn tha thứ cho anh ta”

Quen nhau 7 năm nhưng tôi vẫn không trao thân cho bạn trai, thấy hành động sau đó của bạn trai khiến tôi bàng hoàng lập tức chia tay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô A không thể đưa ra câu trả lời gì cho việc này, dù cô đã phải nghĩ về nó rất nhiều, vì vậy cô đã xin lời khuyên từ cư dân mạng “Tôi nên làm gì trong tình huống như thế này bây giờ?”

Khi câu chuyện của cô A được đăng tải, cư dân mạng đã bình luận rằng:

"Không có ai chỉ lừa dối một lần. Không cần nghĩ nữa, hãy nhanh chóng chia tay đi".

"Lúc bạn gái chưa phát hiện ra thì ông trời đã cho anh biết bao nhiêu cơ hội để quay đầu, sao anh không biết nắm bắ?”

"Quen nhau thì đương nhiên đôi khi sẽ bị xung đột ý kiến, bạn có thể buồn, nhưng nếu vì tình dục mà phản bội người mình yêu đã 7 năm, thì chia tay cũng không có gì luyến tiếc”

"Nếu bạn vẫn tiếp tục muốn kết hôn với người này, sau này bài viết của bạn sẽ đổi tiêu đề thành chồng tôi đi mua dâm. Bạn nên biết rằng khắc niềm tin bị sụp đổ, thì mọi thứ cũng nên kết thúc".

Theo Insight

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