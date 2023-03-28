Vợ có con riêng bên ngoài còn bỏ nhà theo trai, người chồng ra đòn trả thù khiến cô vợ khóc lóc xin tha

Tâm sự gia đình 28/03/2023 17:23

Một người đàn ông đã lên kế hoạch trả thù người vợ đã sinh con với người đàn ông lạ.

Vợ tôi sinh con cho người đàn ông mà cô ấy ngoại tình Mới đây, trên một cộng đồng mạng đã khơi lại câu chuyện có tiêu đề 'Người chồng cố tình không ly hôn người vợ ngoại tình của mình'.

Vợ có con riêng bên ngoài còn bỏ nhà theo trai, người chồng ra đòn trả thù khiến cô vợ khóc lóc xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong câu chuyện, người đàn ông A kể: “Sau khi hẹn hò với vợ được hai năm, chúng tôi kết hôn, sinh một trai một gái và sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác”.

Anh A nhớ lại về hoàn cảnh lúc đó: “Từ sau khi vợ tôi đi họp cùng các bạn cùng trường về, cô ấy thường xuyên ra ngoài và đã ngoại tình với bạn trai cũ đã quen 7 năm của cô ấy. Sau đó, cô ấy liên tục về nhà yêu cầu ly hôn nhưng không được như ý nên cuối cùng đã bỏ khỏi nhà".

Nhưng sau vài năm, vợ của ann A bắt đầu liên lạc lại với anh A

Người vợ gửi ảnh đứa con mới chào đời rồi trơ trẽn đòi ly hôn, cô nói: “Con ốm đau nhưng do tôi không đăng ký khai sinh được, tôi phải tốn bao nhiêu tiền viện phí anh biết không? Con tôi cũng không gửi được vào nhà trẻ nữa."

Vợ có con riêng bên ngoài còn bỏ nhà theo trai, người chồng ra đòn trả thù khiến cô vợ khóc lóc xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, anh A khóc nấc và lớn tiếng chất vấn người vợ: "Đứa trẻ đã phạm tội gì mà cô lấy nó ra uy hiếp tôi?"

Trái tim của anh A lập tức mềm yếu đi trước hình ảnh đứa trẻ con ốm yếu, nhưng anh đã sớm thay đổi quyết định sau khi nghĩ đến các con của mình.

Anh A bực bội nói: “Vậy cô ta không thấy tội nghiệp cho những đứa con của tôi đang lớn lên một cách đáng thương mà không có mẹ ở bên hay sao? Tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn đâu, cho nên cô ta hãy sống trong đau khổ cả đời đi”.

Tuy nhiên, hình ảnh đứa trẻ ốm yếu của cặp đôi gian phu dâm phụ kia không thể nào xoá nhoà trong đầu anh A.

Anh A suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tôi nghĩ rằng cả đời này mình cũng sẽ không ly hôn và làm phiền cô ta. Nhưng trẻ con là vô tội, chúng không chọn được nhà để sinh ra, tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang quá đáng quá hay không, và anh A đã xin lời khuyên từ cư dân mạng: "Tôi có quá đáng với đứa trẻ quá không?".

Cư dân mạng sau khi nhìn thấy bài viết của anh A đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ:

"Bạn đừng bao giờ ly hôn với cô ta"

"Tại sao phải hy sinh để con mình biến thành con của một gia đình đơn thân vì con của người khác cơ chứ?”

Theo Insight

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