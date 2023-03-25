Thấy vợ đưa em gái về nhà sống chung, tôi vui vẻ đồng ý nhưng lại "sốc tận óc" khi biết mối quan hệ thật của cả hai

Tâm sự gia đình 25/03/2023 17:00

Người đàn ông bàng hoàng khi biết danh tính thật sự của cô em vợ được vợ mình cưng chiều hết mực.

Cụ thể là, trên một trang mạng xuất hiện một bài viết có nội dung gây sốc với tiêu đề 'Em vợ tôi nói rằng cô ấy là con gái ruột của vợ tôi'.

Thấy vợ đưa em gái về nhà sống chung, tôi vui vẻ đồng ý nhưng lại 'sốc tận óc' khi biết mối quan hệ thật của cả hai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người kể lại câu chuyện này là anh A. Gia đình anh có hai cô con gái 5 tuổi và 6 tháng tuổi. Vợ chồng anh A đã chung sống với nhau được 4 năm. Anh A đang ở cùng vợ, các con gái và cô em vợ đang học trung học. Vì chiều theo ý vợ mình nên là cô em vợ đã sống với họ được ba năm.

Anh A đồng ý sống chung vì nghĩ vợ mình là người giàu tình cảm, luôn quan tâm, yêu thương em gái mình. Anh A cho rằng gia đình mình đang có một cuộc sống gia đình vô cùng hoà hợp và hạnh phúc với cô em dâu.

Anh A thường nói đùa với cô em vợ rằng "Nếu mà anh nên duyên với mối tình đầu thì anh đã có một cô con gái trạc tuổi em rồi". Nhưng thật bất ngờ, mọi chuyện không hề đơn giản như một lời đùa.

Thấy vợ đưa em gái về nhà sống chung, tôi vui vẻ đồng ý nhưng lại 'sốc tận óc' khi biết mối quan hệ thật của cả hai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bi kịch bắt đầu khi anh A đến nhà vợ vào ngày đầu năm mới và nói chuyện với cha vợ của mình. Anh A tâm sự về việc thắt ống dẫn tinh với cha vợ và được biết cha vợ đã thắt ống dẫn tinh rồi.

Đáp lại, anh A cười với cha vợ và nói: “Cha đã thắt rồi nhưng em vợ vẫn được sinh ra, vậy thắt ống dẫn tinh cũng có khả năng mang thai cha nhỉ”

Sau khi nghe những lời anh A nói, bố vợ lập tức có những biểu hiện khác thường. Không giống như mọi khi, bố vợ vội vàng thay đổi câu chuyện và rời đi sớm. Ngoài ra, mẹ vợ cũng bắt đầu bộc lộ khí chất khác hẳn ngày thường.

Anh A lúc này có một dự cảm mạnh mẽ đang dâng lên trong lòng, trực giác của anh bắt đầu cảm thấy phi lý từ khi đó.

Cuối cùng, khi trở về nhà, anh ta đặt những câu hỏi dò cho vợ mình: "Vợ anh sẽ không không ngoại tình đâu đúng không. Anh thấy sao mà cha vợ không giống em vợ một chút nào vậy nhỉ", "Sao chỉ có một mình em vợ là có nhóm máu O vậy ta", "Em có gì giấu anh không?", "Anh muốn nắm tay vợ đi kiểm tra DNA với em vợ nhưng vì tôn trọng em nên anh nói với em trước đấy".

Anh A hy vọng mọi thứ chỉ là suy diễn của mình, vợ anh lúc đầu cứ chối bỏ nhưng sau khi bị anh A hỏi nhiều lần, cô đã thừa nhận: “Em đã qua lại với một người anh dạy kèm em khi em còn nhỏ và chưa trưởng thành, em không biết rằng sau đó em đã có thai hơn sáu tháng. Em phát hiện ra quá muộn vì thế cũng không thể phá bỏ”.

Thấy vợ đưa em gái về nhà sống chung, tôi vui vẻ đồng ý nhưng lại 'sốc tận óc' khi biết mối quan hệ thật của cả hai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vợ anh A thú nhận mọi chuyện và cho biết em vợ không phải em gái mình mà là con gái ruột của mình.

Người vợ kể: “Lúc đó, người anh đó nói là sẽ kết hôn với em, nhưng anh ta đã đi bộ đội rồi mất liên lạc, em sinh con đúng kỳ nghỉ nên cha mẹ em đã đưa đứa bé vào hộ khẩu của cha mẹ mà sống không ai hay biết. "

Thấy vợ đưa em gái về nhà sống chung, tôi vui vẻ đồng ý nhưng lại 'sốc tận óc' khi biết mối quan hệ thật của cả hai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người vợ còn than vãn rằng: "Đây là lý do tại sao em muốn sống một mình cả đời và thậm chí không thèm nhìn người đàn ông nào nữa cả, nhưng không phải là anh đã dụ rồi rước em về nhà hay sao?"

Anh A chia sẻ: “Tôi cảm thấy vợ mình thật đáng thương sau khi nghe xong hết câu chuyện mà vợ mình kể. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy rất sốc và ghê tởm vì cô ấy đã lừa dối tôi. Tôi nghĩ rằng gia đình của vợ tôi bây giờ không thể đối xử tốt với tôi như trước nữa và em vợ cũng không còn đẹp trong mắt tôi nữa”

Anh A xin lời khuyên từ cư dân mạng: "Tôi nên làm gì đây?"

Cư dân mạng để lại những bình luận như:

"Vì đã có con rồi, nên là bạn hãy sống chung với lỗi lầm của vợ đi"

"Có vẻ như bạn đang bị thao túng tâm lý rồi đấy, hãy tỉnh táo lại đi"

"Chuyện này hãy quyết định sau khi bàn bạc với người lớn trong nhà"

"Bạn cứ coi nó như là em vợ và sống tốt đi"

"Đã là gia đình rồi mà, không có vấn đề gì mà phải giấu giếm nhau cả, nên tôi nghĩ các bạn nên ly hôn đi".

Theo Insight

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