Cả nhà đều nhóm máu O, nhưng con trai lại có nhóm máu A, nghi ngờ chồng chất tôi liền kiểm tra hộp đen trên ô tô, sự thật khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 26/03/2023 06:32

Câu chuyện về chồng quyết định làm 'xét nghiệm quan hệ cha con' sau khi nghe ghi âm cuộc nói chuyện giữa vợ và gã đàn ông lạ được ghi lại trong hộp đen ô tô.

Cụ thể là trên một trang mạng Bobaedream, một người đàn ông tên A sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình đã đăng tải một bài viết làm dậy sóng dư luận.

Anh A kể lại: "Tôi phát hiện vợ mình ngoại tình khi đang ở công ty sau khi tan làm. Giọng nói trong hộp đen ô tô của vợ tôi quá rõ ràng. Tôi đã lưu và bảo quản kỹ càng tất cả các đoạn video, những đoạn ghi âm riêng biệt".

Cả nhà đều nhóm máu O, nhưng con trai lại có nhóm máu A, nghi ngờ chồng chất tôi liền kiểm tra hộp đen trên ô tô, sự thật khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những đoạn ghi âm mà anh A đã lưu giữ, có một đoạn ghi âm giọng nói của một người đàn ông lạ gọi hai đứa con của ông A là “con của anh ta”.

Điều sốc hơn nữa, anh A tiết lộ rằng đây không phải là lần đầu tiên vợ anh A ngoại tình. Vợ anh A bắt đầu ngoại tình từ những ngày hẹn hò với anh A. Trong thời gian hẹn hò và chung sống với vợ, anh A phát hiện chị cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình.

Cả nhà đều nhóm máu O, nhưng con trai lại có nhóm máu A, nghi ngờ chồng chất tôi liền kiểm tra hộp đen trên ô tô, sự thật khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh A phát hiện ra vợ ngoại tình nhưng khi đó người vợ lại có thai, cho nên là anh A đã tha thứ và cưới cô ấy, cả hai đã duy trì quan hệ vợ chồng đến hiện tại.

Cả nhà đều nhóm máu O, nhưng con trai lại có nhóm máu A, nghi ngờ chồng chất tôi liền kiểm tra hộp đen trên ô tô, sự thật khiến tôi chết lặng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì quá khứ đau đớn đấy mà ngay cả khi đã sinh được hai mặt con, anh A vẫn không thể nào xóa bỏ những nghi ngờ trong lòng mình. Đầu tiên, cả hai vợ chồng đều thuộc nhóm O, nhưng đứa con đầu lòng lại thuộc nhóm A. Đứa thứ hai thì nhóm máu O giống như ba mẹ.

Cả nhà đều nhóm máu O, nhưng con trai lại có nhóm máu A, nghi ngờ chồng chất tôi liền kiểm tra hộp đen trên ô tô, sự thật khiến tôi chết lặng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lần này, ngay cả khi đã sinh được 2 người con, vợ anh A vẫn tiếp tục ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình, và bị ông A bắt gặp lần nữa và cô buộc phải chia tay với ông ta. Hiện tại, anh A đang làm việc tại một công ty do gia đình vợ điều hành, sau khi phát hiện ra chuyện vợ mình ngoại tình, anh đã thu xếp mọi việc và cùng vợ về nơi khi xưa anh sinh sống.

Cả nhà đều nhóm máu O, nhưng con trai lại có nhóm máu A, nghi ngờ chồng chất tôi liền kiểm tra hộp đen trên ô tô, sự thật khiến tôi chết lặng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, gia đình vợ chưa biết chuyện con gái họ ngoại tình, nhưng anh A đang nhanh chóng làm thủ tục ly hôn và nghỉ việc ở công ty của gia đình vợ.

Anh A tâm sự: “Tôi dại dột cho nên mắt nhắm mắt mở mà sống với cô ta cho đến tận bây giờ”

Trong tình huống rối ren này, anh A đã xin lời khuyên của cư dân mạng là anh nên làm gì bây giờ, anh nói: "Tôi đang cố gắng làm lại mọi thứ và sống tốt."

Cư dân mạng khuyên anh A nên xét nghiệm ADN trước rồi hẵng tính đến việc nộp đơn ly hôn. Đáp lại những lời khuyên chân thành đó, anh A đã đăng thêm một bài viết trả lời rằng: "Tôi đã đặt lịch hẹn đi xét nghiệm ADN rồi."

Trong phần tái bút, anh A nói rằng anh sẽ thông báo tiến trình cho mọi người và anh A cho biết "Tôi đã nói chuyện với người đàn ông đã ngoại tình với vợ tôi và quyết định tiếp tục khiếu nại anh ta."

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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