Ly hôn chưa đầy một tháng chồng cũ đã vội vàng cưới chạy bầu với bạn thân, nhin tờ giấy khám thai tôi cười nhạt rồi quay gót

Một người phụ nữ cảm thấy sốc khi chồng cũ và bạn thân cưới nhau chưa đầy 1 tháng sau khu ly hôn với cô.

Câu chuyện về một người phụ nữ phát hiện ra chồng cũ vội vàng tái hôn chỉ sau một tháng ly hôn với mình. Đối tượng tái hôn của chồng cũ không ai xa lạ, đó chính là bạn thân của cô. Nhưng sự thật sốc hơn là bạn thân của cô còn đang mang thai. Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, một trang phương tiện truyền thông trực tuyến đã xuất hiện câu chuyện của một người phụ nữ bị sốc khi biết tin chồng cũ và bạn thân của mình sắp kết hôn.

Theo bài viết, người phụ nữ A sống ở Trung Quốc đã nghe tin chồng cũ tái hôn chỉ sau một tháng ly hôn với cô. Cô A luôn không hiểu nổi tại sao chồng cũ với bạn thân của cô lại tái hôn nhanh chóng như vậy, nhưng hóa ra tái hôn vội vàng là đều có lý do. Ảnh minh họa: Internet Cô A sốc mạnh khi vỡ lẽ ra sự thật rằng bạn thân của mình đã có thai và đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ. Điều đó có nghĩa là bạn thân của cô A đã ngoại tình với chồng của cô trước cả khi họ ly hôn và khi họ vẫn còn đang là vợ chồng hợp pháp.

Ảnh minh họa: Internet Cô A vừa khóc vừa tự trách bản thân mình: “Dường như tôi đã quá sai lầm khi tin tưởng vào bạn thân của mình”. Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đã để lại những bình luận an ủi cô A rằng: "Hai người đó không đủ tư cách để cô phải rơi nước mắt và đau buồn đến như vậy đâu" "Đó không phải lỗi của bạn. Đừng quá đau lòng nhé" Theo Insight

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