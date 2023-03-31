Tái hôn với chồng mới khi đã có con gái, bà mẹ tá hoả khi biết "chuyện tày đình" giữa 2 người

Tâm sự gia đình 31/03/2023 09:44

Câu chuyện người phụ nữ đau đớn trong chính căn nhà của mình, không thể bỏ chồng dù biết chồng và con gái mình ngoại tình đã được 1 năm.

Một người phụ nữ A thú nhận “Mặc dù tôi biết rằng chồng tôi và con gái đã lừa dối tôi, nhưng tôi đã không thể làm gì được họ trong một năm nay”.

Tái hôn với chồng mới khi đã có con gái, bà mẹ tá hoả khi biết 'chuyện tày đình' giữa 2 người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tờ Daily Mail của Anh đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ không thể bỏ chồng 'vì tiền' dù đã biết người chồng mới và con gái của mình ngoại tình sau lưng cô. Được biết, người phụ nữ này đã gửi e-mail cho một nhà bình luận nổi tiếng của Mỹ, để xin lời khuyên. Email có nội dung: "Tôi phát hiện ra rằng con gái lớn của tôi và chồng của tôi đang lừa dối sau lưng tôi."

Người chồng đương nhiên không phải là ba ruột mà là ba dượng của đứa con gái, hai người họ thậm chí đã lên giường với nhau.

Tái hôn với chồng mới khi đã có con gái, bà mẹ tá hoả khi biết 'chuyện tày đình' giữa 2 người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô A kể lại: "Tôi đã từng đối chất với họ, nhưng họ luôn cố qua mặt tôi bằng những lời dối trá trắng trợn".

Trái tim cô A như bị xé nát khi phát hiện ra những dòng tin nhắn mùi mẫn tràn ngập tình yêu và những bức thư tình giữa chồng và con gái, nhưng cô A không thể làm gì được.

Cô A đã phải một mình vật lộn với vấn đề này trong suốt một năm vì cô hoàn toàn phụ thuộc vào tài chính của chồng. Mọi người sau khi đọc câu chuyện của cô A, đều chân thành khuyên cô nên bỏ chồng.

Họ nhắn nhủ với cô A: “Bây giờ bạn phải tự chăm sóc bản thân. Bạn phải tạo ra một môi trường mới cho bản thân và tìm thêm các tư vấn bên ngoài. Bạn phải tìm cuộc sống cho riêng mình".

Theo Insight

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