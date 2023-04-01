Câu chuyện về người mẹ chồng nhìn trộm con dâu thay đồ vì một truyền thuyết xa xưa khiến cộng động mạng phẫn nộ.

Cụ thể trang phương tiện truyền thông trực tuyến Teepr đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ bị mẹ chồng hiểu lầm một cách tai hại. Một người phụ nữ Đài Loan tên A gần đây đã đăng tải một bài viết trên Facebook về một sự cố đáng tiếc mà cô ấy đã trải qua gần đây và xin ý kiến của cư dân mạng.

Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng cô A đang sống cùng chồng, vào một ngày cô đã rất bất ngờ khi cô đang thay quần áo trong phòng và thấy mẹ chồng đang mở cửa nhìn trộm cô. Trong khi cô A còn đang bàng hoàng thì mẹ chồng hớn hở mở cửa bước vào hỏi: “Trước khi cưới con có nhiều bạn trai lắm đúng không?”.

Ảnh minh họa: Internet Sau đó mẹ chồng nghi ngờ nói với cô: "Đầu vú của con thâm đen quá, thời xưa người ta nói rằng bị thâm đen là do con có nhiều kinh nghiệm tình ái từ thời xưa.“ Cô A đã tức giận với mẹ chồng của mình và phẫn uất hét lên: "Điều này thật nhảm nhí”. Ảnh minh họa: Internet Cô A phàn nàn với mẹ chồng: "Thật là đáng tiếc vì truyền thuyết của mẹ đã sai. Vốn dĩ khi xưa con không có hứng thú với chuyện hẹn hò, và con cũng không có nhiều bạn trai." Ảnh minh họa: Internet Cư dân mạng khi nghe câu chuyện của cô đã cùng sốc trước lời nhận xét của mẹ chồng. Cư dân mạng chỉ trích hành động của mẹ chồng: “Tin vào mấy cái truyền thuyết nhảm nhí rồi đi nghi ngờ con dâu của mình" “Ngay từ đầu nhìn lén đã là kỳ lạ rồi” "Mỗi người mỗi màu sắc khác nhau, thật là thiếu hiểu biết" Theo Insight

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