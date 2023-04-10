Chỉ đợi anh rể ra mở cửa, tôi liền xộc vào tìm người đàn bà giấu mặt kia. Thế nhưng tìm mọi ngóc ngách vẫn không có bóng dáng ai cả. Còn anh rể thấy hành động của tôi cũng rất ngạc nhiên.

Tôi vừa từ nhà chị gái trở về. Những ngày này nhìn thấy nhà chị, trong lòng tôi không khỏi xót xa. Con chị mới vừa gọi mẹ được vài ngày, cả gia đình cũng đang rất hạnh phúc. Vậy mà trớ trêu thay, chị đột ngột ra đi để những người ở lại là chúng tôi cảm thấy bàng hoàng. Khi chị còn sống, tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với anh rể và thấy anh ấy yêu thương vợ con lắm. Ngày chị tôi qua đời, anh đau khổ đến nỗi cơm không ăn, chỉ uống nước cầm hơi. Mọi người phải động viên mãi, anh rể mới nhắm mắt ăn vài thìa cơm để gắng gượng vì con.

Vài ngày trước, tôi có nghe một tin không hay về anh rể. Đó là cô bạn tôi, cũng là hàng xóm nhà anh chị. Ảnh minh họa Sau khi lo việc cho chị gái, tôi rời nhà chị nhưng trong lòng vẫn cứ đau đáu. Chẳng biết rồi anh rể sẽ chăm con như thế nào. Trẻ con mới hơn một tuổi, cần có vòng tay của mẹ. Vậy mà bây giờ, cháu tôi lại chịu cảnh mồ côi khi còn quá nhỏ. Vài ngày trước, tôi có nghe một tin không hay về anh rể. Đó là cô bạn tôi, cũng là hàng xóm nhà anh chị. Cô ấy nói, chị gái tôi vừa mất nửa tháng, anh rể đã dẫn người khác về nhà. Tối nào nhìn qua ánh điện, cô ấy cũng thấy một người phụ nữ đi lại trong căn nhà ấy.

Tôi hết sức phẫn nộ, thậm chí còn thất vọng với anh rể. Ngay lúc ấy, tôi muốn tìm hiểu mọi chuyện để có thể đường đường chính chính mang cháu về nhà nuôi. Hôm qua, tôi sang nhà cô bạn thân để ngủ nhờ. Tầm 10 giờ tối, nhìn thấy bóng người phụ nữ trong căn nhà đó, tôi mới tin những gì bạn mình nói là thật. Nghĩ thương chị gái, tôi đã vội vàng ấn chuông nhà chị. Chỉ đợi anh rể ra mở cửa, tôi liền xộc vào tìm người đàn bà giấu mặt kia. Thế nhưng tìm mọi ngóc ngách vẫn không có bóng dáng ai cả. Còn anh rể thấy hành động của tôi cũng rất ngạc nhiên. Anh hỏi: “Em tìm gì à”. Tôi đáp: “Anh còn mặt mũi nào để hỏi tôi nữa? Chị tôi vừa qua đời, anh đã dẫn người đàn bà khác về nhà. Anh nói đi, cô gái lúc nãy đi lại trong nhà anh đâu rồi”. Đàn ông gà trống nuôi con, có lẽ anh sẽ còn rất vất vả mới có thể làm lại từ đầu. Ảnh minh họa: Internet Anh rể tôi “à” một tiếng rồi chạy vào phòng lấy ra chiếc váy cùng bộ tóc giả. Anh nói con trai mình quấn mẹ, những đêm đầu sau khi mẹ mất, cháu không ngủ được. Mãi anh mới nghĩ ra cách mặc quần áo của chị gái tôi rồi đội tóc giả để thằng bé có cảm giác ở gần mẹ. Nghe xong, tôi nức nở khóc vì thương anh, thương cháu và cả chị gái tôi nữa. Đàn ông gà trống nuôi con, có lẽ anh sẽ còn rất vất vả mới có thể làm lại từ đầu. Chỉ mong chị gái tôi linh thiêng, phù hộ cho chồng con của mình khỏe mạnh để vượt qua tất cả.

Ngày nhận tro cốt của chồng, vừa nhìn tấm ảnh tôi hận thấu xương bởi bí mật kinh khủng đằng sau Thú thật sau khi biết chuyện, tôi thấy hận chồng hơn là thương. Anh bắt tôi phải làm góa phụ khi quá trẻ, một mình nuôi con với 2 bàn tay trắng, tôi sẽ phải làm gì để gánh vác cả gia đình này đây?

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