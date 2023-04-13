Nam thanh niên có hành vi 'kinh dị' gây mất vệ sinh tại nhà hàng, khi bị bắt giữ còn có lời khai gây sốc "chỉ là trò đùa nhẹ nhàng"

Thế giới 13/04/2023 17:34

2 người đàn ông bỏ tăm đã sử dụng vào lại hộp đựng tại một nhà hàng đã bị lên án gay gắt vì hành động không thể chấp nhận được vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Hai người đàn ông ngoài 30 tuổi bỏ tăm đã qua sử dụng vào hộp mới tại một nhà hàng ở tỉnh Tochigi, Nhật Bản, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 11/4 vừa qua. Một trong số họ thừa nhận các cáo buộc, nói thêm rằng đó là "chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng". 

Nam thanh niên có hành vi 'kinh dị' gây mất vệ sinh tại nhà hàng, khi bị bắt giữ còn có lời khai gây sốc 'chỉ là trò đùa nhẹ nhàng' - Ảnh 1
Ảnh: Twitter

Theo báo cáo của FNN vào ngày 12/4, 2 nghi phạm bị cáo buộc can thiệp vào hoạt động kinh doanh của nhà hàng bằng cách phát tán video về hành vi mất vệ sinh, chẳng hạn như bỏ lại tăm đã qua sử dụng vào hộp đựng khi ăn xong trên mạng xã hội.

Sau khi cửa hàng lần đầu tiên phát hiện ra video có vấn đề vào tháng 9 năm ngoái, họ đã phải thực hiện các biện pháp như vứt bỏ tất cả tăm trong cửa hàng và bọc riêng những gói tăm mới.

Theo cảnh sát địa phương, 2 người đàn ông là bạn học cấp hai đã thừa nhận các cáo buộc. Người đàn ông quay đoạn video nói với cảnh sát rằng đó là "một trò đùa nhẹ nhàng".

Cảnh sát hiện đang điều tra các chi tiết của vụ việc.

Chủ nhà hàng bị thiệt hại do cản trở kinh doanh đã kháng cáo lên NHK: "Thật may mắn là cảnh sát đã bắt được họ. Tôi hy vọng (những người khác) biết rằng ngay cả khi họ thực hiện hành vi như một trò đùa thì cũng không thể được tha thứ về mặt pháp lý”.  

Trong khi đó, tại Nhật Bản, một loạt cái gọi là 'khủng bố vệ sinh', trong đó một số người tại các nhà hàng cố tình thực hiện các hành vi gây mất vệ sinh vẫn đang tiếp diễn. Vào tháng 2, một người đàn ông tại chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền nổi tiếng đã bị bắt vì hành vi khủng bố vệ sinh, chẳng hạn như nhổ vào chai nước tương và sushi trên kệ.

Theo World Daily

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