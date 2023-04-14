Nhà thiết kế người Anh ‘Bà hoàng váy ngắn' Mary Quant qua đời

Thế giới 14/04/2023 11:14

Mary Quant, nhà thiết kế người Anh dẫn đầu xu hướng thời trang những năm 1960 và được mệnh danh là 'người tiên phong của váy ngắn', đã qua đời ở tuổi 93.

Theo BBC vào ngày 13/4 (giờ địa phương), gia đình của bà Mary Quant cho biết trong một thông báo: "Bà Mary Quant đã ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Surrey vào sáng nay". Các chi tiết như nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ.

Bà Mary Quant được ghi nhận là người đã phổ biến chiếc váy ngắn được gọi là 'Swinging Sixties' vào những năm 1960. Bà đã được ca ngợi trong nhiều thập kỷ với tư cách là nhà sáng tạo kết hợp sự thoải mái và tính thực dụng với thiết kế sang trọng.

Năm 1955, Mary Quant mở cửa hàng đầu tiên của mình, 'Bazaar', trên đường King's Road ở Chelsea, London. BBC đã nhận xét Bazaar là "đang trở thành trái tim của Swinging London". 

Các phương tiện truyền thông cho biết: "Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục về việc liệu Mary Quant có thực sự phát minh ra chiếc váy ngắn hay không, nhưng không có gì phải bàn cãi rằng bà đã đóng một vai trò trong việc phổ biến chiếc váy ngắn. Bà cũng được biết đến với việc phổ biến không chỉ những chiếc váy ngắn mà còn cả những chiếc quần nóng bỏng và kiểu tóc Bob thịnh hành.

Có một làn sóng tưởng nhớ bà đang diễn ra với các nhân vật trong ngành thời trang.

Twiggy, một cựu người mẫu từng là biểu tượng thời trang những năm 1960, đã đăng trên Instagram của mình vào ngày hôm đó, "Mary Quant có ảnh hưởng đến các cô gái trẻ vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960. Những năm 1960 sẽ không bao giờ giống như vậy nếu không có bà ấy". Cô nói thêm, "Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình" và "Tôi cầu chúc cho bà được yên nghỉ”.

Vanessa Friedman, giám đốc thời trang của New York Times (NYT), bày tỏ lòng kính trọng đối với Mary Quant, người đã ‘giải phóng’ đôi chân của phụ nữ, rằng: “Chúng tôi nợ bà”.

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