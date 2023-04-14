Nữ chính "Chiếc lá cuốn bay" hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam

Thế giới 14/04/2023 12:05

Lễ hội té nước Songkran của Thái Lan chính thức trở lại sau 3 năm gián đoạn vì Covid- 19. Nhan sắc của nữ thần Songkran 2023 trong lễ diễu hành mới là điều khiến người hâm mộ trầm trồ.

Chiều ngày 13/4, chương trình The International Amazing Splash 2023 chào mừng Tết Songkran truyền thống của Thái Lan đã chính thức diễn ra tại Chula Soi 5, Bangkok.

Nữ diễn viên Baifern Pimchanok lại một lần nữa được hóa thân thành Nữ thần Kimitha Devi.Trước đó, nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay đã từng được đảm nhận vai trò hóa thân thành nhân vật quan trọng nhất trong dịp Tết Songkran 2019 và 2022.

Nữ chính 'Chiếc lá cuốn bay' hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam - Ảnh 1
Ngay từ khi vừa xuất hiện, nhan sắc của "nữ thần" đã gây sự chú ý lớn - Ảnh: TWITTER

Được biết, người được chọn hóa thân thành Nữ thần Kimitha Devi là một niềm vinh dự lớn bởi nữ thần là một trong bảy cô con gái của Vua Kabilaprom và đồng thời là biểu tượng của mùa Tết Songkran.

Xuất hiện trong buổi diễu hành bắt đầu từ quảng trường Siam, Baifern khiến người hâm mộ xuýt xoa trước vẻ đẹp kiều diễm cùng bộ trang phục truyền thống lộng lẫy, kiêu sa.

Nữ chính 'Chiếc lá cuốn bay' hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam - Ảnh 2
Nhan sắc dịu dàng, cổ điển đúng chuẩn tiểu thư "xứ sở chùa vàng" - Ảnh: TWITTER
Nữ chính 'Chiếc lá cuốn bay' hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam - Ảnh 3
Ngọc nữ 9X diện bộ trang phục truyền thống tinh tế, kiêu sa, kết hợp với những phụ kiện, trang sức sang trọng - Ảnh: TWITTER

Cộng đồng mạng Thái Lan cũng như những du khách nước ngoài có mặt tại buổi diễu hành tại trung tâm thủ đô Bangkok chiều nay đã hết lời khen ngợi nhan sắc đẹp như tranh vẽ của “nữ thần Baifern”.

Nữ chính 'Chiếc lá cuốn bay' hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam - Ảnh 4
Vẻ đẹp sắc sảo, tỏa ra đường nét nữ thần của mỹ nhân màn ảnh Thái - Ảnh: TWITTER

Nụ cười tươi tắn cùng sự thân thiện của mỹ nhân 9X cũng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ có mặt trên đường phố Siam. Không góc độ nào có thể dìm được Baifern, từ ánh mắt, khí chất đến đường nét gương mặt của nữ diễn viên đều đẹp đến cực phẩm.

Nữ chính 'Chiếc lá cuốn bay' hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam - Ảnh 5
Nữ diễn viên Friend zone yêu kiều với mái tóc cài hoa Jongkonnee, một loài hoa sen của Thái Lan - Ảnh: TWITTER
Nữ chính 'Chiếc lá cuốn bay' hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam - Ảnh 6
"Nữ thần Songkran" Baifern thân thiện vẫy tay với đám đông đang hò reo - Ảnh: TWITTER

Nữ chính 'Chiếc lá cuốn bay' hóa nữ thần Songkran 2023, nhan sắc bừng sáng trên đường phố Siam - Ảnh 7

Thần thái sang chảnh của Baifern Pimchanok khi ngồi trên chiếc kiệu hoành tráng cũng khiến dân tình trầm trồ - Ảnh: TWITTER

Ngoài tài năng diễn xuất, nhan sắc của ngọc nữ màn ảnh Thái chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng.Nữ diễn viên Chiếc Lá Bay một lần nữa khẳng định visual hàng đầu trong làng giải trí xứ chùa vàng.

 

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Từ khóa:   Baifern Pimchanok lễ hội Songkran 2023 Songkran

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