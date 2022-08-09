Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á

Baifern Pimchanok - mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan khiến dân tình xuýt xoa bởi nhan sắc cực phẩm trong loạt ảnh trang phục dân tộc các nước Châu Á.
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Nhắc đến những gương mặt mỹ nhân nổi đình đám hiện giờ không thể không kể đến cái tên Baifern Pimchanok. Mỹ nhân sinh năm 1992 không chỉ nổi tiếng bởi khả năng diễn xuất, cô nàng còn gây thương nhớ bởi gương mặt đẹp “không góc chết”.
Cũng nhờ gương mặt đẹp cùng thần thái biến hóa đa dạng mà Baifern có thể "cân đẹp" mọi phong cách từ thanh lịch đến gợi cảm, đặc biệt cô nàng còn có mệnh danh là nữ hoàng trang phục truyền thống.
Minh chứng cho điều đó mới đây nhất, mỹ nhân xứ Chùa Vàng một lần nữa lại gây sốt cõi mạng khi trình làng bộ ảnh đậm chất Nhật Bản. Theo đó, cô nàng đã hóa thân thành một nhân vật trong trò chơi điện tử nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào. Trang phục lấy những gam màu trắng và đỏ làm chủ đạo, nổi bật với nhiều phụ kiện đi kèm làm cho cô nàng thêm lộng lẫy. Cách trang điểm cầu kỳ, đậm nét giúp mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay xinh đẹp như một nữ thần.
Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân xứ chùa Vàng gây chú ý khi diện trang phục truyền thống. Trước đó không lâu, người đẹp Thái cũng từng gây bão khi cho đăng tải bộ ảnh với tạo hình cô dâu Ấn Độ cực kỳ ấn tượng. Hoặc vào đầu năm 2022, Baifern Pimchanok gây xôn xao dân tình bằng loạt ảnh hưởng ứng tết Âm Lịch với bộ hình diện trang phục sườn xám mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Người hâm mộ nhiều lần thấy người đẹp diện những bộ cánh trang phục dân tộc Thái cũng đẹp đến nao lòng.
Có thể thấy, nhờ sở hữu gương mặt đẹp, ngũ quan hài hòa thanh tú cùng làn da trắng sáng mà Baifern dường như "hợp cạ" với mọi thể loại và phong cách thời trang khác nhau. Dù diện trang phục nào, người đẹp 29 tuổi vẫn toát khí chất xinh đẹp khiến người ta không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.