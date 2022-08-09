Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á

Nhắc đến những gương mặt mỹ nhân nổi đình đám hiện giờ không thể không kể đến cái tên Baifern Pimchanok. Mỹ nhân sinh năm 1992 không chỉ nổi tiếng bởi khả năng diễn xuất, cô nàng còn gây thương nhớ bởi gương mặt đẹp “không góc chết”.

Cũng nhờ gương mặt đẹp cùng thần thái biến hóa đa dạng mà Baifern có thể "cân đẹp" mọi phong cách từ thanh lịch đến gợi cảm, đặc biệt cô nàng còn có mệnh danh là nữ hoàng trang phục truyền thống.

Mỹ nhân phim "Chiếc Lá Cuốn Bay" đốn tim fan bằng tạo hình độc lạ của mình (Ảnh: IG Baifein)

Minh chứng cho điều đó mới đây nhất, mỹ nhân xứ Chùa Vàng một lần nữa lại gây sốt cõi mạng khi trình làng bộ ảnh đậm chất Nhật Bản. Theo đó, cô nàng đã hóa thân thành một nhân vật trong trò chơi điện tử nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào. Trang phục lấy những gam màu trắng và đỏ làm chủ đạo, nổi bật với nhiều phụ kiện đi kèm làm cho cô nàng thêm lộng lẫy. Cách trang điểm cầu kỳ, đậm nét giúp mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay xinh đẹp như một nữ thần.