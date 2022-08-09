Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á

Sao quốc tế 09/08/2022 16:18

Baifern Pimchanok - mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan khiến dân tình xuýt xoa bởi nhan sắc cực phẩm trong loạt ảnh trang phục dân tộc các nước Châu Á.

Nhắc đến những gương mặt mỹ nhân nổi đình đám hiện giờ không thể không kể đến cái tên Baifern Pimchanok. Mỹ nhân sinh năm 1992 không chỉ nổi tiếng bởi khả năng diễn xuất, cô nàng còn gây thương nhớ bởi gương mặt đẹp “không góc chết”.

Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 1

Cũng nhờ gương mặt đẹp cùng thần thái biến hóa đa dạng mà Baifern có thể "cân đẹp" mọi phong cách từ thanh lịch đến gợi cảm, đặc biệt cô nàng còn có mệnh danh là nữ hoàng trang phục truyền thống.

Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 2
Mỹ nhân phim "Chiếc Lá Cuốn Bay" đốn tim fan bằng tạo hình độc lạ của mình (Ảnh: IG Baifein)

Minh chứng cho điều đó mới đây nhất, mỹ nhân xứ Chùa Vàng một lần nữa lại gây sốt cõi mạng khi trình làng bộ ảnh đậm chất Nhật Bản. Theo đó, cô nàng đã hóa thân thành một nhân vật trong trò chơi điện tử nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào. Trang phục lấy những gam màu trắng và đỏ làm chủ đạo, nổi bật với nhiều phụ kiện đi kèm làm cho cô nàng thêm lộng lẫy. Cách trang điểm cầu kỳ, đậm nét giúp mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay xinh đẹp như một nữ thần.

Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 3Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 4Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân xứ chùa Vàng gây chú ý khi diện trang phục truyền thống. Trước đó không lâu, người đẹp Thái cũng từng gây bão khi cho đăng tải bộ ảnh với tạo hình cô dâu Ấn Độ cực kỳ ấn tượng. Hoặc vào đầu năm 2022, Baifern Pimchanok gây xôn xao dân tình bằng loạt ảnh hưởng ứng tết Âm Lịch với bộ hình diện trang phục sườn xám mang đậm nét văn hóa Trung Hoa. Người hâm mộ nhiều lần thấy người đẹp diện những bộ cánh trang phục dân tộc Thái cũng đẹp đến nao lòng.

Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 5
Người đẹp xứ chùa Vàng từng gây chao đảo MXH trong trang phục truyền thống của Ấn Độ. (Ảnh: IG Baifein) 

Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 6

Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 7

Mỹ nhân Thái Lan - Baifern gây bão cõi mạng khi “cân đẹp” hàng loạt trang phục truyền thống của các quốc gia Châu Á - Ảnh 8
Mỹ nhân Thái kiêu kỳ trong trang phục truyền thống Trung Hoa. (Ảnh: IG Baifein)

Có thể thấy, nhờ sở hữu gương mặt đẹp, ngũ quan hài hòa thanh tú cùng làn da trắng sáng mà Baifern dường như "hợp cạ" với mọi thể loại và phong cách thời trang khác nhau. Dù diện trang phục nào, người đẹp 29 tuổi vẫn toát khí chất xinh đẹp khiến người ta không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Nhan sắc nữ chính “Cô nàng đầu bếp của tôi”: đa tài, xinh đẹp, mỹ nhân Thái vạn người mê

Nhan sắc nữ chính “Cô nàng đầu bếp của tôi”: đa tài, xinh đẹp, mỹ nhân Thái vạn người mê

Mỹ nhân này phải "làm xấu" bản thân trong dự án phim truyền hình đình đám.

Xem thêm
Từ khóa:   Baifern Pimchanok Mỹ nhân xứ chùa Vàng Người đẹp Thái Lan Mỹ nhân Thái Lan Baifern

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc nữ chính “Cô nàng đầu bếp của tôi”: đa tài, xinh đẹp, mỹ nhân Thái vạn người mê

Nhan sắc nữ chính “Cô nàng đầu bếp của tôi”: đa tài, xinh đẹp, mỹ nhân Thái vạn người mê

Giảm cân thành công Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan khoe sắc sáng bừng trên sân khấu

Giảm cân thành công Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan khoe sắc sáng bừng trên sân khấu

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh

Dáng vẻ mệt mỏi, uể oải của Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành: 1 diễn viên có quá nhiều trợ lý vây quanh

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Điểm mặt những bộ phim trạch đấu hay nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc đứng đầu, Tinh Hán Xán Lạn phá đảo mùa hè

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm"

Thành Nghị, La Vân Hi - 2 nam thần chuyên trị loại vai “mỹ - cường - thảm"

Dương Tử xuất sắc đứng đầu danh sách nghệ sĩ được yêu thích ngày Thất tịch, bất ngờ nhất mang tên Thành Nghị

Dương Tử xuất sắc đứng đầu danh sách nghệ sĩ được yêu thích ngày Thất tịch, bất ngờ nhất mang tên Thành Nghị

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI