Dùng tên em gái đăng ký kết hôn với chồng, hơn 20 năm mới bị phát hiện

Hơn 20 năm trước, cô em gái đã bị chị ruột của mình mạo danh đăng ký kết hôn với một người đàn ông, sự việc chỉ được phanh phui khi cả hai đã yên bề gia thất.

Theo Sohu, mới đây một tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã xét xử một vụ án tranh chấp hôn nhân liên quan đến hai chị em ruột. 23 năm trước, người chị gái đã mạo danh tên em mình để đăng ký kết hôn với một người đàn ông. Hơn 20 năm qua, cô em gái không hề biết về sự tồn tại của cuộc hôn nhân này.

Chị ruột dùng tên của em gái đăng ký kết hôn với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Lý Hoa và Lý Hồng là hai chị em ruột, chị gái Lý Hoa và bạn trai họ Châu tự do yêu đương. Năm 1994, Lý Hoa phát hiện mình có thai, khi đó chứng minh thư của Hoa đang trong quá trình được cấp lại nên cô đã sử dụng chứng minh thư của Lý Hồng để đăng ký kết hôn với Châu. Đến năm 1998, Lý Hồng cũng kết hôn với người bạn trai họ Hàn nhưng vẫn không phát hiện ra bí mật này. Mãi đến năm 2021, khi Lý Hồng làm hồ sơ mua xe thì Lý Hoa mới nói vụ việc này cho em gái biết.

Lý Hồng nhận thấy, việc này không chỉ ảnh hưởng đến hồ sơ mua xe hơi sắp tới mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Hiện nay, các thông tin cá nhân đều được kết nối với nhau, việc giấy kết hôn sai có thể mang lại cho Lý Hồng nhiều vấn đề phức tạp khác như: Tài sản thừa kế, nợ nần, danh tiếng… Vì vậy, Lý Hồng đã xem anh rể Châu là bị cáo và khởi kiện ra tòa với mục đích hủy bỏ cuộc hôn nhân trên giấy tờ này.

Hơn 20 năm sau, em gái mới biết về cuộc hôn nhân trên giấy tờ này - Ảnh minh họa: Internet

Thẩm phán đã tổ chức một buổi trò chuyện giữa Lý Hoa, Lý Hồng, Châu và Hàn. Chị gái Lý Hoa thừa nhận rằng cô đã đăng ký kết hôn với Châu dưới danh nghĩa của em gái mình. Cơ quan thẩm định cũng chỉ ra rằng, chữ ký của người phụ nữ trong đơn đăng ký kết hôn đó cũng trùng khớp với chữ của Lý Hoa. Dựa trên các tình tiết và bằng chứng trên, tòa án đã hủy bỏ đăng ký kết hôn của Lý Hồng và Châu vào năm 1994.

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