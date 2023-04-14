Người đàn ông sống sót thần kỳ khi rơi tự do từ lầu 19 trong trạng thái say sỉn

Thế giới 14/04/2023 11:21

Người dân chứng kiến vụ việc rất lo lắng nhưng người đàn ông lại có vẻ khá ổn cú "hạ cánh" hy hữu.

Mới đây, đoạn clip về người đàn ông ngã từ tầng 19 của một tòa nhà nhưng vẫn sống sót đã lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Trong đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ ở thành phố Voronezh (Nga) đang chăm sóc nạn nhân, người này dường như say rượu và có thể đã nhảy xuống.

Người đàn ông sống sót thần kỳ khi rơi tự do từ lầu 19 trong trạng thái say sỉn - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đang chăm sóc người đàn ông rơi từ tầng 19. Ảnh: RT.

Được biết người đàn ông 40 tuổi này được xác định tên là Arthur. Theo các nhân chứng, họ nhìn thấy anh ta la hét từ ban công của một căn hộ 19 tầng, trước khi rơi tự do xuống một chiếc ô tô đang đỗ dưới đường. Không rõ liệu anh có phải là người thuê khu dân cư nơi vụ việc xảy ra hay không.

Hậu quả của vụ việc là chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, Arthur vẫn sống sót với vết thương nghiêm trọng ở đầu và cột sống.

Theo RT, dù bị thương nhưng anh vẫn hát trong quá trình đến bệnh viện.

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