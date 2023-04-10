Cậu bé được bà nội tặng "quà" 25 tỷ vào dịp sinh nhật lần thứ 18

Mới đây, một chàng trai 18 tuổi ở California đã trúng giải 1 triệu đô sau khi bà tặng cho anh một tấm vé số loại cào.

Kaleb Heng, 18 tuổi, cho biết bà đã đưa cho anh tấm vé số tên “The Perfect Gift” mà bà đã mua từ một khu chợ ở Turlock, California trước khi anh ra khơi đi câu cá, các quan chức xổ số California cho biết trong một tuyên bố ngày 6/4.

Heng nói rằng bà đã mua cho anh tấm vé này như một món quà sinh nhật bất ngờ cho ngày đầu tiên anh có thể chơi xổ số hợp pháp và đồng thời anh phải có thẻ căn cước trước khi có thể nhận giải thưởng.

Xổ số loại vé cào tên The Perfect Gift. Ảnh_California Lottery.

“Hôm đó, mẹ đưa tôi đi câu cá và trên đường đi, tôi đã cào vé số đó. Chúng tôi đã phải dừng lại. Đó là một triệu đô la và tôi thậm chí chưa có một thẻ căn cước nào cả!”, Heng cho biết

Ngoài ra Heng nói rằng anh dự định sử dụng số tiền thắng cược của mình để tiết kiệm tiền học đại học và cải thiện đồ nội thất cho ngôi nhà của mình.

Một người đàn ông khác, John Vang, cũng đã giành được 1 triệu đô la sau khi mua tấm vé cào “Power 10” ở Fresno, California, CA Lottery cho biết.

Vang nói rằng anh đã nhận tấm vé này từ người anh rể của mình tại Sunnyside Liquor & IPA Hub ở Fresno như một món quà Giáng sinh.

“Tôi thực sự không bao giờ chơi loại vé số cào, điều đó thật buồn cười. Tôi có chơi Powerball và Mega Millions, nhưng không chơi vé số loại cào”, Vang cho biết.

(Theo Business Insider)

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