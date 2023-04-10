Chạy theo rắn con bò qua vườn, cậu bé hai tuổi phát hiện hàng trăm quả trứng đang nở thuộc loài độc nhất thế giới

Thế giới 10/04/2023 07:41

Mới đây, một tổ chức quản lý động vật hoang dã của Úc cho biết, một cậu bé đã phát hiện ra một ổ chứa có khoảng 110 quả trứng thuộc loài rắn độc thứ hai thế giới sau khi chạy theo nó qua sân trước nhà.

Tổ chức Bảo tồn Hoang dã Úc cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào tuần trước rằng họ đã được gọi đến một gia đình ở Sydney vào tuần trước để giải quyết “vấn đề rắn nâu”.

Gia đình đã thông báo cho tổ chức này rằng họ đã phát hiện một số rắn con ở khu vườn phía trước trong suốt một tháng để được giúp đỡ sau khi đứa con hai tuổi của họ đã theo đuôi một con non mới nở vào ngày 8 tháng 3, theo bài đăng trên Facebook của tổ chức.

Tổ chức Bảo tồn Hoang dã cho biết các nhân viên đã đến thăm khu nhà và bắt đầu đào xung quanh sân trước của khu nhà, cuối cùng tìm thấy một tổ khoảng 110 quả trứng rắn nâu phương Đông mới nở.

Chạy theo rắn con bò qua vườn, cậu bé hai tuổi phát hiện hàng trăm quả trứng đang nở thuộc loài độc nhất thế giới - Ảnh 1
Một số quả trứng của rắn nâu phương Đông đã được phát hiện trong một khu vườn ở Sydney, Úc. 

Rắn nâu phương Đông là loài rắn đất độc thứ hai trên thế giới. Theo Khu bảo tồn Billabong, nọc độc của nó chứa chất độc có thể làm tê liệt các dây thần kinh của tim và phổi của con người .

Phần lớn các vụ rắn cắn chết người ở Úc đến từ rắn nâu phương Đông, khu bảo tồn cho biết.

Tổ chức này cho biết họ tin rằng những quả trứng được tìm thấy ở sân trước là của nhiều con rắn cái trong nhiều năm.

Các nhân viên của tổ chức quản lý động vật hoang dã cũng đã tìm thấy một con rắn nâu phía đông trưởng thành và rắn con, cũng như một con rắn đen bụng đỏ dài khoảng 0,9 m cũng có nọc độc nhưng ít có khả năng gây tử vong cho con người nếu bị cắn.

Những con rắn trưởng thành đang lột da, “với đôi mắt mờ đục và da sần sùi có thể là do quá nhiều thức ăn”, Tổ chức Bảo tồn Hoang dã cho biết. Thức ăn của chúng có thể là rắn, ếch và thằn lằn mới nở.

Tổ chức này cho biết những con rắn được phát hiện trên một con đường ấm áp, tối tăm và đặc biệt nó nằm cạnh một khu vườn có mái che tốt và nhiều thức ăn, khiến nơi đó trở thành “ngôi nhà mơ ước” của rắn.

Mặc dù rắn là một phần tự nhiên của cảnh quan Úc, nhưng việc để chúng sống gần một gia đình có trẻ nhỏ là “không phù hợp” và những con rắn sau đó đã được di dời.

(Theo Business Insider)

Cậu bé được bà nội tặng "quà" 25 tỷ vào dịp sinh nhật lần thứ 18

Cậu bé được bà nội tặng "quà" 25 tỷ vào dịp sinh nhật lần thứ 18

Mới đây, một chàng trai 18 tuổi ở California đã trúng giải 1 triệu đô sau khi bà tặng cho anh một tấm vé số loại cào.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích