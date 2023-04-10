Mới đây, một tổ chức quản lý động vật hoang dã của Úc cho biết, một cậu bé đã phát hiện ra một ổ chứa có khoảng 110 quả trứng thuộc loài rắn độc thứ hai thế giới sau khi chạy theo nó qua sân trước nhà.

Tổ chức Bảo tồn Hoang dã Úc cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào tuần trước rằng họ đã được gọi đến một gia đình ở Sydney vào tuần trước để giải quyết “vấn đề rắn nâu”. Gia đình đã thông báo cho tổ chức này rằng họ đã phát hiện một số rắn con ở khu vườn phía trước trong suốt một tháng để được giúp đỡ sau khi đứa con hai tuổi của họ đã theo đuôi một con non mới nở vào ngày 8 tháng 3, theo bài đăng trên Facebook của tổ chức.

Tổ chức Bảo tồn Hoang dã cho biết các nhân viên đã đến thăm khu nhà và bắt đầu đào xung quanh sân trước của khu nhà, cuối cùng tìm thấy một tổ khoảng 110 quả trứng rắn nâu phương Đông mới nở. Một số quả trứng của rắn nâu phương Đông đã được phát hiện trong một khu vườn ở Sydney, Úc. Rắn nâu phương Đông là loài rắn đất độc thứ hai trên thế giới. Theo Khu bảo tồn Billabong, nọc độc của nó chứa chất độc có thể làm tê liệt các dây thần kinh của tim và phổi của con người .

Phần lớn các vụ rắn cắn chết người ở Úc đến từ rắn nâu phương Đông, khu bảo tồn cho biết. Tổ chức này cho biết họ tin rằng những quả trứng được tìm thấy ở sân trước là của nhiều con rắn cái trong nhiều năm. Các nhân viên của tổ chức quản lý động vật hoang dã cũng đã tìm thấy một con rắn nâu phía đông trưởng thành và rắn con, cũng như một con rắn đen bụng đỏ dài khoảng 0,9 m cũng có nọc độc nhưng ít có khả năng gây tử vong cho con người nếu bị cắn. Những con rắn trưởng thành đang lột da, “với đôi mắt mờ đục và da sần sùi có thể là do quá nhiều thức ăn”, Tổ chức Bảo tồn Hoang dã cho biết. Thức ăn của chúng có thể là rắn, ếch và thằn lằn mới nở. Tổ chức này cho biết những con rắn được phát hiện trên một con đường ấm áp, tối tăm và đặc biệt nó nằm cạnh một khu vườn có mái che tốt và nhiều thức ăn, khiến nơi đó trở thành “ngôi nhà mơ ước” của rắn. Mặc dù rắn là một phần tự nhiên của cảnh quan Úc, nhưng việc để chúng sống gần một gia đình có trẻ nhỏ là “không phù hợp” và những con rắn sau đó đã được di dời. (Theo Business Insider)

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