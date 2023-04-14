Bạn có muốn thử chiếc xe bánh vuông sáng chế độc, lạ?

Thế giới 14/04/2023 11:49

Mới đây, một đoạn video về chiếc xe đạp có bánh xe hình vuông đầy đủ chức năng đã gây bão trên mạng xã hội.

Đoạn phim khiến người xem không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến ​​cảnh một người đi xe đạp lướt đi êm ái trên chiếc xe đạp có bánh xe vuông vức, bất chấp các định luật vật lý và lẽ thường.

Kỹ sư Sergii Gordieiev, chủ của kênh YouTube The Q, cho biết anh thích mày mò với những ý tưởng kỳ lạ.  Cho dù là tạo một chiếc xe đạp chạy trên băng đá hay thiết kế chiếc xe đạp nhỏ nhất thế giới có thể sử dụng được, người đàn ông này đều có tình yêu sâu sắc với thiết kế xe đạp.

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Người sáng tạo ra chiếc xe đạp có hình thù kỳ lạ có niềm đam mê với thiết kế. Ảnh: Twitter

Nhờ những ngày tìm tòi và sáng tạo mà người đàn ông này đã tự hỏi liệu mình có thể tạo ra một chiếc xe đạp có đầy đủ chức năng với bánh xe hình vuông hay không. Mặc dù khái niệm về bánh xe trò đã có từ nhiều thế kỷ trước.

Việc đưa ra ý tưởng này đã khiến nhiều người ngạc nhiên và cảm thấy thú vị khi Sergii Gordieiev có thể tạo ra một chiếc xe đạp với bánh xe hình vuông và chính điều này đã làm cho nó lan truyền rộng rãi trên iInternet.

Vì vậy, khi người dùng Twitter Massimo chia sẻ đoạn clip về thí nghiệm thành công của Sergii, mọi người đã bất ngờ. Người dùng đã giới thiệu chiếc xe đạp và viết: “Làm thế nào The Q tạo ra một chiếc xe đạp với bánh xe hình vuông có thể hoạt động hoàn toàn”.

Phản ứng của mọi người đối với đổi mới này khá mơ hồ, vì họ đã quen thuộc với các quy luật vật lý và chưa chấp nhận được ý tưởng của một bánh xe hình vuông. Mặc dù một số người thích sự sáng tạo, nhưng nhiều người đã chỉ ra rằng đây không phải là “bánh xe”.

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Bánh xe có hình dạng độc lạ khiến người xem bất ngờ. Ảnh: Twitter

Một số người dùng đã đặt câu hỏi về động cơ đằng sau việc tạo ra một chiếc xe đạp như vậy.

Còn những người khác tỏ ra hoài nghi về sáng tạo này: “Chúng ta đã có khí cầu điều khiển được và ô tô điện từ 100 năm trước, ngày nay chúng ta có thứ này”.

Một số người khác thì nghĩ rằng sự thay đổi này có thể giữ cho những con chó đường không tiếp cận được, “Tối thiểu thì những con chó cũng sẽ không đuổi theo bánh xe của chiếc xe đạp”.

Vậy làm thế nào xe hoạt động được? Nhà phát minh này rõ ràng không thể làm cho bánh xe hình vuông hoạt động như bánh xe tròn thông thường, nhưng anh ấy đã nghĩ ra một cách để làm cho khung xe hình vuông có thể sử dụng được.

Ông Sergii đã xây dựng một kênh trên các bánh xe có thể được kích hoạt bằng cách đạp bàn đạp trên xe đạp trong khi khung bánh xe vẫn đứng im.

 Theo India Times

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