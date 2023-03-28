Chiếc đồng hồ trị giá 500 tỷ đồng có vật liệu và thiết kế gì đặc biệt?

Vào ngày 27 tháng 3, thương hiệu Jacob & Co đã triển lãm Watches & Wonders Geneva 2023. Tại đây chiếc đồng hồ Billionaire Timeless Treasure trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng), đây là một chiếc đồng hồ tourbillon được chế tạo vô cùng phức tạp. Bên trên mặt có đính 425 viên kim cương Asscher-Cut Fancy Yellow và Intense Yellow. Chỉ riêng việc thu thập và cắt tỉa tất cả những viên kim cương ấy cũng đã mất ba năm rưỡi.

Khi thương hiệu xác nhận sẽ phát triển chiếc đồng hồ này, 10 nhà đá quý hàng đầu đã lùng sục khắp thế giới để tìm đủ những viên kim cương hoàn hảo nhất. Cuối cùng, thương hiệu đã thu được 880 carat kim cương thô màu vàng và chế tác chúng trong hơn 3 năm. Thành phẩm là những viên đá Asscher Cut nhỏ nặng khoảng 216,89 carat.

Đây không phải là chiếc đồng hồ đắt đỏ đầu tiên mà thương hiệu này chế tạo. Thực tế, vào năm 2015, hãng đã cho ra mắt chiếc đồng hồ Billionaire được trang trí bằng 260 cara kim cương trắng. Vào năm 2018, thương hiệu cũng cho ra mắt chiếc đồng hồ Millionaire trị giá 6 triệu đô la với 127 cara kim cương màu vàng đậm.

Cứ 10.000 viên kim cương sẽ có một viên kim cương vàng, chính điều này khiến chúng trở thành một trong những kim cương màu hiếm nhất trên thế giới.

Theo Seraina Wicht, người đứng đầu bộ phận sản xuất đồng hồ đá quý tại Jacob & Co.: “Đối với chiếc đồng hồ Billionaire Timeless Treasure, chúng tôi đã phải đính từng viên một. Chúng tôi đã thất bại nhiều lần khi không tạo ra được sản phẩm ưng ý.”

Sau khi tất cả các viên kim cương được cắt và ghép lại hoàn hảo, 15 thợ đính đá quý giỏi nhất đã dành hàng tháng trời để bắt tay vào việc "kết nối" chúng lại với nhau. Bởi vì những viên đá có kích thước khác nhau và còn rất nhỏ, vậy nên mỗi viên đá phải được đo và chạm chính xác vào từng milimet để chúng khớp với nhau. Thương hiệu đã sử dụng những viên đá lớn để làm các mắt xích đầu của chiếc dây đồng hồ nặng 159 carat. Sau đó, những viên kim cương giảm dần kích thước vì không thể đính hết những viên kim cương lớn vào một chiếc đồng hồ.

Điểm nhấn của tác phẩm độc đáo này chính là bộ khung JCAM39 lên dây bằng tay với 167 bộ phận và có thể dữ trự năng lượng lên đến 72 giờ. Đồng hồ hiển thị giờ, phút. Bên cạnh đó, vỏ đồng hồ được làm bằng vàng hồng 18 cara có kích thước 52,2 x 43,5 mm, còn mặt số và mặt sau dùng tinh thể sapphire để dễ xem giờ.

Theo Forbes