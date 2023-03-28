Làm sao để giữ quần áo luôn mới sau khi giặt?

Giặt quần áo quá thường xuyên không chỉ làm giảm tuổi thọ của quần áo mà còn có tác động đáng kể đến môi trường. Ảnh minh họa: Internet

Theo thói quen hàng ngày, đa số chị em sẽ bỏ quần áo vào giỏ sau mỗi lần mặc, nhưng đã đến lúc bạn nên suy nghĩ lại về thói quen giặt giũ của mình.

Đồng thời, điều quan trọng là không tích tụ quá nhiều quần áo rồi mới giặt, vì điều đó có thể dẫn đến một số vấn đề tiềm ẩn về da, nhiễm nấm âm đạo và các vấn đề về mùi hương của quần áo sau khi khô.

Theo HuffPost, một hộ gia đình Mỹ trung bình giặt khoảng 300 giỏ quần áo mỗi năm. Một lần giặc có thể sử dụng từ 7 - 25 gallon nước (khoảng 3,7 lít) tùy thuộc vào máy giặt (các loại máy cũ thậm chí còn sử dụng nhiều nước hơn). Giặt quần áo bằng nước nóng làm tăng mức sử dụng năng lượng và sử dụng máy sấy thay vì hong khô ngoài trời cũng gây hao tốn nhiều năng lượng.

Tiến sĩ Joshua Zeichner, Phó giáo sư da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York chia sẻ: “Mồ hôi, dầu, tế bào da chết và các vi sinh vật như vi khuẩn hoặc nấm có thể được chuyển sang quần áo. Khi quần áo bị bẩn, vi sinh vật có thời gian phát triển và nhân lên. Những vi sinh vật này có thể phát triển trên quần áo và được chuyển trở lại cơ thể bạn nếu bạn mặc lại”.

Ví dụ như việc đi lại những đôi tất ướt đẫm mồ hôi có thể gây ra bệnh nấm da chân hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh hiện có, Zeichner cho biết.

Tiến sĩ Aanand Geria, Bác sĩ da liễu tại Geria Dermatology ở Verona, New Jersey cho biết, việc không giặt quần áo thường xuyên cũng có thể dẫn đến viêm nang lông và bùng phát mụn trứng cá.

“Quần áo bẩn có thể giữ dầu, tế bào da chết và các mảnh vụn khác trên da, dẫn đến bí tắc lỗ chân lông và nổi mụn. Vi khuẩn và mồ hôi tích tụ trên quần áo chưa giặt cũng có thể gây ra mùi hôi rất khó loại bỏ, ngay cả sau khi giặt”.



Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên có một số loại quần áo không cần phải giặt thường xuyên như những loại quần áo khác. Các chuyên gia đã chỉ ra một số loại quần áo nào nên được giặt sau mỗi lần mặc, có loại có thể mặc lại và những lưu ý trong vấn đề giặt ủi.

Carolyn Forte, Giám đốc điều hành của Phòng thí nghiệm vệ sinh và Chăm sóc tại gia của Good Housekeeping Institute, Mỹ cho biết: “Không có quy tắc cứng nhắc nào về tần suất giặt hoặc mặc lại quần áo, đó thực sự là lựa chọn cá nhân. Nhưng tôi nghi ngờ rằng có lẽ hầu hết mọi người giặt quần áo của họ thường xuyên hơn mức cần thiết. Người Mỹ giặt rất nhiều đồ và có xu hướng cho nhiều thứ vào giặt sau một hoặc hai lần mặc”.

Những loại quần áo nào lên giặt ngay sau khi mặc

Đồ nội y

Sau khi phân loại quần áo để giặt, bạn nên chú ý quần áo càng tiếp xúc với da của bạn thì càng phải giặt thường xuyên hơn. Những đồ nội y tiếp xúc nhiều mồ hôi hoặc dễ dính bẩn cơ thể nên được giặt hàng ngày. Còn nếu bạn không đổ quá nhiều mồ hôi trong bộ quần áo thể thao thì khi đó bạn có thể thoải mái mặc lại nó.

Trang phục legging, đồ bó sát

Nếu bạn là người không mặc đồ lót, bạn nên giặt quần dài hoặc quần legging trước khi mặc lại vì chúng tiếp xúc trực tiếp với bộ phận sinh dục của bạn.

Chuyên gia vệ sinh Becky Rapinchuk cho rằng bất cứ thứ gì khác nhìn thấy rõ là bẩn, ố hoặc có mùi đều có thể được cho vào máy giặt.

Những trang phục có thể "tái sử dụng" mà không cần giặt luôn

Quần dài, áo len, áo cánh, áo ngực và đồ ngủ

Zeichner cho biết quần áo tiếp xúc với da nhưng không dính mồ hôi hoặc bẩn có thể được mặc lại lần thứ hai mà không cần giặt.

Forte cho biết quần dài, áo len, áo cánh, áo ngực và đồ ngủ “thường được mặc vài lần trước khi giặt, nếu chúng đã được mặc trong một thời gian ngắn mà không dính mồ hôi hay dính đất”.

Nếu bạn chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc làm việc ở nhà và không đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể mặc quần áo ba hoặc bốn lần trước khi giặt, bác sĩ da liễu Miami, Tiến sĩ Annie Gonzalez chia sẻ.



Ảnh minh họa: Internet

Áo khoác, trang phục mùa đông

Quần áo không tiếp xúc gần và lâu với cơ thể không cần phải giặt thường xuyên.

Các loại quần áo khoác ngoài như áo khoác, áo jacket và các món đồ mặc bên ngoài quần áo khác, như áo choàng tắm và áo len, có thể giặc lâu hơn giữa các lần giặt vì chúng có xu hướng được mặc trong thời gian ngắn. Tương tự, những đồ áo quần đẹp trong tủ quần áo mà bạn chỉ thỉnh thoảng mặc thì cũng không cần giặt thường xuyên.

Geria cho biết những thứ như “bộ vest, váy dạ hội, đầm cocktail thường được làm từ những loại vải mỏng cần được giặt giũ đặc biệt. Chúng thường có thể được mặc nhiều lần trước khi giặt, nếu không bị bẩn hoặc ố màu”.

Nhưng nếu bạn đổ mồ hôi nhiều trong các hoạt động mạnh như khiêu vũ suốt đêm tại một đám cưới ngoài trời thì bạn có thể chọn giặt tay hoặc giặt khô quần áo trước khi mặc lại.



Ảnh minh họa: Internet

Làm sao để giữ quần áo luôn mới sau khi giặt?

- Bảo quản quần áo sau khi giặt: Giữa những lần mặc, đừng chỉ nhét quần áo vào ngăn kéo hoặc phía sau tủ quần áo của bạn. Treo quần áo ở nơi thoáng hoặc ngoài trời. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng bàn là hơi nước hoặc xịt sản phẩm giữ nếp cho quần áo.

- Hạn chế sử dụng các chất giặt tẩy: Với những bộ trang phục mỏng nhẹ hay không bị dính quá nhiều vết bẩn, thay vì bỏ vào máy giặt chị em chỉ cần bỏ vào máy sấy cùng với khăn mặt hoặc khăn tắm ẩm là đã loại bỏ được mùi mồ hôi nhanh chóng. Ngoài ra để kéo dài thời gian giữa các lần giặt, bạn cũng có thể thử làm sạch vết bẩn hoặc treo quần áo trong phòng tắm trong lúc tắm như một cách khác để hấp quần áo và tái sử dụng ngay sau đó.

Thêm một mẹo nhỏ để giữ màu và làm sạch quần jean đó là bỏ qua đêm vào ngăn đá. Mặc dù cách làm này không loại bỏ được hết vi khuẩn nhưng chúng sẽ có tác dụng giữ màu lâu hơn cho những chiếc quần jean yêu thích của bạn.

Theo HuffPost