Phát hiện hơn 2.000 xác ướp đầu cừu tại thành phố cổ của Ai Cập

Thế giới 28/03/2023 07:51

Mới đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 2.000 chiếc đầu cừu tại ngôi đền của pharaoh Ramses II. khiến nhiều người tò mò.

Là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới, Ai Cập là nơi sản sinh ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của nhân loại. Và người dân nơi đây cũng vô cùng tự hào về các công trình kiến ​​trúc cho thấy cái nhìn sâu sắc về lối sống, tín ngưỡng và văn hóa của họ.

Mới đây, có ít nhất 2.000 xác ướp đầu cừu từ thời Ptolemaic đã được phát hiện, cùng với một tòa nhà đồ sộ tại đền thờ Ramses II ở thành phố cổ Abydos, miền nam Ai Cập. 

Phát hiện hơn 2.000 xác ướp đầu cừu tại thành phố cổ của Ai Cập - Ảnh 1
Đầu cừu được phát hiện ở thành phố cổ, Ai Cập

Abydos - nằm cách sông Nile khoảng 435 km về phía nam Cairo - nổi tiếng với những ngôi đền như đền thờ Seti I, cùng các nghĩa địa lớn. 

Bên cạnh đó, xác ướp của chó, dê, bò, linh dương và cầy mangut cũng đã được khai quật tại đây. Theo một tuyên bố từ Bộ Du lịch và Cổ vật, những bộ hài cốt này được cho là "lễ vật" thể hiện sự sùng bái Ramses II được tổ chức khoảng 1.000 năm sau khi ông qua đời.

Người đứng đầu Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập - nhận định, những phát hiện này sẽ giúp mọi người biết thêm về đền thờ Ramses II và các hoạt động diễn ra ở đó từ khi xây dựng giai đoạn năm 2374 đến 2140 trước Công nguyên và thời kỳ Ptolemaic, từ năm 323 đến 30 trước Công nguyên. 

Phát hiện hơn 2.000 xác ướp đầu cừu tại thành phố cổ của Ai Cập - Ảnh 2
Những xác ướp được cho là lễ vật tại đền thể hiện sự sùng bái Ramses II

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra một cung điện lớn từ triều đại VI của Vương Quốc Cổ với các bức tường dày khoảng 5 mét, cùng với một số bức tượng, giấy cói, tàn tích các cổ thụ, quần áo da và giày dép, ngoài ra còn có xác ướp động vật.

Theo Sameh Iskander, người đứng đầu việc khai quật cho biết, cấu trúc này có thể giúp "tạo lập lại cảnh quan cổ xưa của Abydos trước khi xây dựng đền thờ Ramses II."

Theo India Times 

New Zealand: Chính phủ hỗ trợ thanh niên vượt qua “vết thương tình yêu” theo cách đặc biệt

New Zealand: Chính phủ hỗ trợ thanh niên vượt qua “vết thương tình yêu” theo cách đặc biệt

Chính phủ New Zealand đã phát động một chiến dịch hỗ trợ có thể giúp những người trẻ tuổi chia tay người yêu khắc phục vết thương lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   ai cập Bí mật thế giới Câu chuyện thế giới

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 45 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích