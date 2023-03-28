Mới đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 2.000 chiếc đầu cừu tại ngôi đền của pharaoh Ramses II. khiến nhiều người tò mò.

Là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới, Ai Cập là nơi sản sinh ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của nhân loại. Và người dân nơi đây cũng vô cùng tự hào về các công trình kiến ​​trúc cho thấy cái nhìn sâu sắc về lối sống, tín ngưỡng và văn hóa của họ.

Mới đây, có ít nhất 2.000 xác ướp đầu cừu từ thời Ptolemaic đã được phát hiện, cùng với một tòa nhà đồ sộ tại đền thờ Ramses II ở thành phố cổ Abydos, miền nam Ai Cập.

Đầu cừu được phát hiện ở thành phố cổ, Ai Cập

Abydos - nằm cách sông Nile khoảng 435 km về phía nam Cairo - nổi tiếng với những ngôi đền như đền thờ Seti I, cùng các nghĩa địa lớn.

Bên cạnh đó, xác ướp của chó, dê, bò, linh dương và cầy mangut cũng đã được khai quật tại đây. Theo một tuyên bố từ Bộ Du lịch và Cổ vật, những bộ hài cốt này được cho là "lễ vật" thể hiện sự sùng bái Ramses II được tổ chức khoảng 1.000 năm sau khi ông qua đời.

Người đứng đầu Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập - nhận định, những phát hiện này sẽ giúp mọi người biết thêm về đền thờ Ramses II và các hoạt động diễn ra ở đó từ khi xây dựng giai đoạn năm 2374 đến 2140 trước Công nguyên và thời kỳ Ptolemaic, từ năm 323 đến 30 trước Công nguyên.

Những xác ướp được cho là lễ vật tại đền thể hiện sự sùng bái Ramses II

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra một cung điện lớn từ triều đại VI của Vương Quốc Cổ với các bức tường dày khoảng 5 mét, cùng với một số bức tượng, giấy cói, tàn tích các cổ thụ, quần áo da và giày dép, ngoài ra còn có xác ướp động vật.

Theo Sameh Iskander, người đứng đầu việc khai quật cho biết, cấu trúc này có thể giúp "tạo lập lại cảnh quan cổ xưa của Abydos trước khi xây dựng đền thờ Ramses II."

Theo India Times

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