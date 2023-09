Chính phủ New Zealand đã phát động một chiến dịch hỗ trợ có thể giúp những người trẻ tuổi chia tay người yêu khắc phục vết thương lòng.

Theo các phương tiện truyền thông New Zealand vào ngày 22/3, Priyanka Radhakrishnan, Thứ trưởng Bộ Phát triển Xã hội, tuyên bố rằng chiến dịch được phát động để giúp những người trẻ tuổi đã chia tay với người yêu vượt qua nỗi đau chia tay bằng cách chủ động đối phó với cảm xúc của mình.

Chiến dịch 'Tình yêu tốt hơn' do chính phủ New Zealand phát động giúp những người trẻ tuổi ngăn chặn những tác hại do tan vỡ tình yêu gây ra sẽ không xảy đến với gia đình với ngân sách 6,4 triệu đô la (tương đương 5,2 tỷ won) đã được đầu tư trong ba năm thông qua các cuộc gọi tư vấn, v.v.

Ảnh giới thiệu chiến dịch

Thứ trưởng Radhakrishnan cho biết: “Đó là chiến dịch để giúp những người trẻ tuổi vượt qua tổn thương tình yêu, và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ để họ có thể vượt qua điều đó mà không làm tổn hại đến bản thân hoặc người khác.”

Ông ấy giải thích về lí do bắt đầu chiến dịch: “Hơn 1.200 bạn trẻ đã bày tỏ mong muốn giúp họ đối phó với vết thương tình yêu, và sự chia ly là một trong những vết thương lòng phổ biến nhất”.

Ông ấy nhấn mạnh rằng ông ấy tin rằng việc giúp đỡ những người trẻ tuổi vượt qua nỗi đau chia tay có thể ảnh hưởng tích cực đến thái độ của họ trong các mối quan hệ trong tương lai.

Thêm vào đó, ông nói: “Hãy trở thành người làm chủ cảm xúc”, “bằng cách để những người trẻ tuổi chia sẻ những câu chuyện có thật, có thể hữu ích cho những người trẻ tuổi khác, những người có thể đang trải qua những trải nghiệm tương tự.

Trích dẫn một cuộc thăm dò năm ngoái, ông nói thêm rằng có 62% thanh niên trong độ tuổi từ 16-24 tuổi đã trải qua cuộc chia tay và 72% trong số này đã gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác.

Theo Yonhap News

