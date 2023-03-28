‘Một thị trấn biến mất’ trong trận lốc xoáy kinh hoàng càn quét

Thế giới 28/03/2023 06:25

Ít nhất 25 người chết ở một thị trấn của nước Mỹ khi bị cơn lốc xoáy mạnh quét qua vào nửa đêm.

Một trận lốc xoáy cực mạnh tấn công bang Mississippi, Mỹ, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục tòa nhà.

Hãng thông tấn AP (Associated Press) đưa tin vào ngày 25/3 (giờ địa phương) rằng một cơn lốc xoáy đã tấn công thị trấn nhỏ Rolling Fork, Delta bang Mississippi (Mỹ) vào đêm hôm trước (24/3). AP đưa tin, toàn bộ ngôi làng bị thiệt hại nặng nề, những ngôi nhà đổ sập và chỉ còn lại đống đổ nát, ô tô bị lật và tháp nước cũng bị phá hủy.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Mississippi (MSEMA) cho biết trên Twitter vào ngày hôm đó rằng số người chết được xác nhận đã tăng lên 25 người vào lúc 3 giờ 50 chiều. Ngoài ra, hàng chục người bị thương và 4 người trong số những người được thông báo mất tích đã được tìm thấy.

MSEMA cho biết, “Chúng tôi đang tiếp tục ứng phó với những cơn lốc xoáy tàn khốc và chết người quét qua tiểu bang trong đêm ngày 24/3. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành". Các nhà chức trách hiện đang điều hành ba nơi trú ẩn.

Hãng thông tấn AP đã báo cáo hình ảnh của những cư dân mất chổ ở chỉ sau một đêm. Wonder Bolden, một người dân đang đứng trước một ngôi nhà di động chỉ còn lại đống đổ nát và ôm đứa cháu gái Journey. Người ta nói rằng đó là nơi mẹ của Bolden sống. Nhìn vào đống đổ nát, Bolden nói, “Không còn gì nữa. Chỉ có gió thổi thôi, thực sự không còn gì nữa rồi”.

Vào ngày này, Bolden và những cư dân khác dùng cưa máy cắt những cây đổ để tìm kiếm những người sống sót. “Tất cả họ đều đi xung quanh trong sự kinh ngạc và bàng hoàng. Rễ của một cây sồi hàng chục năm tuổi bị xé toạc khỏi mặt đất, bên dưới là dây điện”, phương tiện truyền thông đưa tin.

Cedric Bell cho biết anh cùng người yêu và hai cô con gái đã trốn trong tủ được 15 phút khi cơn lốc xoáy ập đến. Anh nhớ lại thời điểm đó, nói: “Các con gái của tôi khóc không ngừng, còn người yêu của tôi thì cầu nguyện lớn tiếng bên cạnh tôi. Tôi nghĩ rằng nếu mình vẫn có thể mở mắt ra được thì sẽ không sao”.

Còn Cornell Knight cho biết lúc đó anh đang đi thăm họ hàng ở Rolling Fork cùng vợ và cô con gái 3 tuổi. “Bầu trời rất tối, nhưng có những tia sáng lóe lên khắp nơi khi máy biến áp ở những ngôi nhà khác phát nổ,” anh nói.

 

Nhà khí tượng học Lance Periroo cho biết cơn lốc xoáy tác động lên mặt đất trong hơn một giờ và dường như đã di chuyển ít nhất 170 dặm (274 km). Ông nói: "Điều đó rất hiếm. Do bầu không khí không ổn định, cơn lốc xoáy di chuyển trong một thời gian dài và ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn".

Brian Squitieri, một nhà dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo bão ở Oklahoma, cho biết cơn lốc xoáy dường như là một siêu đám mây. Siêu đám mây là một loại đám mây giông đi kèm với các luồng khí áp quay ngược, tạo ra những cơn lốc xoáy có quy mô hủy diệt.

Theo Chosun Ilbo

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