Nam thanh niên 35 tuổi đâm chết bạn gái bằng nhiều nhát đâm vào lưng và ngực vì tức giận trước thông báo chia tay.
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Sở cảnh sát Jeonbuk Gunsan đã thông báo vào ngày 23/3 rằng họ đang bắt giữ và điều tra anh A (35 tuổi) vì tình nghi giết người.
Theo cảnh sát, ông A bị tình nghi đã dùng vũ khí đâm nhiều nhát vào ngực và lưng bạn gái ông, cô B (43 tuổi) vào khoảng 1 giờ 55 sáng cùng ngày tại một căn hộ ở Soryong-dong, Gunsan- si.
Kết quả điều tra xác định, anh A bị kết tội vì có hành động trong cơn tức giận với cô B, bạn gái uống rượu cùng anh báo tin chia tay. Họ được phát hiện đã sống cùng với nhau trong một thời gian dài.
Sau đó, anh A đã tự gọi khai báo với 112, và cảnh sát được cử đến để bắt giữ anh.
Anh A rất tức giận khi anh B, người mà anh đang uống rượu, tuyên bố chia tay.
bị phát hiện đã phạm những tội này.
Một quan chức cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang xin lệnh bắt giữ ông A” và “chúng tôi cũng đang điều tra chính xác các tình tiết của vụ án”.
Theo Daum