Bí quyết thiết kế quán cafe sân vườn đẹp giá rẻ

Xã hội 20/03/2023 22:29

Thiết kế quán cafe sân vườn đẹp với mức ngân sách hạn chế luôn là vấn đề khiến nhiều chủ đầu tư đau đầu. Tuy vậy, việc cân bằng giữa quy mô quán và chi phí thiết kế vẫn có thể thực hiện được nếu làm đúng cách. Sau đây là những gợi ý đến từ chuyên gia thiết kế nội thất dành cho những quán theo đuổi mô hình kinh doanh này.

Tìm kiếm mặt bằng giá rẻ

Trên thực tế, chi phí thiết kế quán cafe chỉ là một phần rất nhỏ trong một “bức tranh lớn”. Bởi vì, để một quán cà phê sân vườn có thể hoạt động, chủ quán cần phải chi trả cho tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, khoản mua nguyên liệu,... và các loại chi phí khác. Trong đó, tiền thuê mặt bằng đóng góp một phần lớn vào chi phí mở quán cà phê sân vườn.

Để tiết kiệm khoản phí kể trên, nhiều chủ quán đã lựa chọn những mặt bằng ở những con hẻm nhỏ nơi có giá thuê không quá đắt. Tuy nhiên, lựa chọn này sẽ dẫn đến một vấn đề đó là quán khó tiếp cận với khách hàng ảnh hưởng đến doanh thu. Do đó, chủ đầu tư muốn kinh doanh cà phê sân vườn nên dành thời gian tìm hiểu để lựa chọn những mặt bằng vừa rộng rãi, vừa có giá thuê phải chăng.

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Tìm kiếm mặt bằng giá rẻ là cách tiết kiệm chi phí thiết kế và thi công cà phê sân vườn

Thiết kế quán cà phê phong cách tối giản

Với mức ngân sách hạn chế, chủ quán không nên lựa chọn những phong cách decor rườm rà. Thay vào đó, thiết kế quán cafe sân vườn phong cách tối giản sẽ là lựa chọn phù hợp. Đây là kiểu thiết kế không cần quá nhiều vốn đầu tư, nhưng lại phù hợp với thị hiếu giới trẻ mong muốn tìm về những nơi yên tĩnh được bài trí đơn giản.

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Phong cách thiết kế đơn giản là lựa chọn phù hợp để tiết kiệm chi phí

Tận dụng các món đồ cũ

Một gợi ý khác dành cho những chủ quán cà phê sân vườn muốn tiết kiệm chi phí thiết kế đó là sử dụng những món đồ second hand. Những bàn ghế và vật dụng tuy cũ nhưng còn dùng tốt hoàn toàn có thể được tận dụng để trang trí tại một quán cà phê sân vườn. Khi kết hợp cùng “không gian mở”, chúng sẽ mang đến cho quán một vẻ đẹp thu hút gần gũi thiên nhiên.

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Những món đồ cũ và “không gian mở” tạo nên một không gian cà phê gần gũi thiên nhiên

Lựa chọn bàn ghế chất lượng vừa phải

Với một mức ngân sách không quá lớn, chủ quán có thể cân nhắc việc mua sắm bàn ghế không quá đắt tiền. Lựa chọn này giúp tiết kiệm một khoản phí đầu tư ban đầu khá lớn. Bên cạnh đó, những món đồ giá rẻ này cũng có thể được thay thế dễ dàng khi chủ quán muốn thay đổi concept thiết kế hay tu sửa làm mới quán.

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Chỉ cần chọn nội thất có chất lượng vừa phải

Đảm bảo cân tính đồng nhất trong thiết kế

Bên cạnh bàn ghế, quán cà phê sân vườn còn cần được đầu tư mua sắm những vật dụng nhỏ chẳng hạn như ly cốc, lọ hoa, vật trang trí,... Chúng là những món đồ tuy nhỏ nhưng nếu mua với một số lượng lớn thì tổng chi phí cũng khá đáng kể. Do đó, chủ quán cũng cần quan tâm và kiểm soát việc mua sắm những vật dụng này.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà chỉ quan tâm đến giá thành mà bỏ qua những yêu cầu về tính thẩm mỹ. Theo chuyên gia thiết kế, chủ quán không cần phải mua những vật trang trí hay phụ kiện quá đắt tiền. Thay vào đó, chỉ cần đảm bảo rằng chúng có sự đồng bộ về kiểu dáng và màu sắc là cũng đủ để mang lại ấn tượng tốt nơi khách hàng.

Tạo “chất” riêng cho quán

Khi đã quyết định kinh doanh quán cafe sân vườn, chủ đầu tư cần chấp nhận rằng mình đang tham gia trong một “cuộc chơi” có mức độ cạnh tranh lớn. Nếu muốn thu hút khách hàng thì quán cần được thiết kế một cách khác biệt. Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn khi ngân sách đầu tư bị hạn chế.

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Thiết kế quán tạo phong cách riêng để thu hút khách hàng

Hiểu được vấn đề mà khách hàng đang gặp phải, Nội Thất điểm Nhấn mang đến dịch vụ thiết kế quán cà phê sân vườn giá rẻ. Chúng tôi có đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm sẵn sàng ngồi lại cùng khách hàng để đưa ra những phương án phù hợp giúp quán trở nên thu hút hơn mà vẫn tiết kiệm chi phí.

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