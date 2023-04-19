Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu

Sao quốc tế 19/04/2023 15:39

Câu trả lời của Hà Siêu Hân khiến nhiều người bất ngờ vì hôn lễ này đang là tâm điểm của truyền thông, vả lại Hà Siêu Liên lại là chị gái cùng cha khác mẹ của cô.

Trang Sina đưa tin, mới đây khi được phỏng vấn, Hà Siêu Hân - con gái út vua sòng bài Hà Hồng Sân cùng người vợ thứ tư Lương An Kỳ - cho biết cô không hề hay biết về đám cưới của Hà Siêu LiênĐậu Kiêu. Cô chia sẻ: "Tôi không biết họ cưới nhau. Sau khi các bạn nói thì tôi mới biết đấy".

Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu - Ảnh 1
Hà Siêu Hân không mấy hào hứng khi nghe đến hôn lễ của chị gái cùng cha khác mẹ - Ảnh: Internet 

Không những vậy, khi phóng viên đề nghị cô hãy gửi lời chúc phúc đến cho người chị gái cùng cha khác mẹ, Hà Siêu Hân đã có một câu trả lời "cô thưởng vô phạt": "Ai kết hôn tôi cũng gửi lời chúc phúc hết".

Việc Hà Siêu Hân trả lời hời hợt về hôn lễ của chị gái cùng cha khác mẹ đã làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ của cô và Hà Siêu Liên. Không ít người cho rằng dù là chị em một nhà nhưng do có hai bà mẹ nên hai cô gái không giao tiếp nhiều nên việc không quan tâm đến cuộc sống của người kia là điều dễ hiểu. Đặc biệt hơn nữa khi mà bố của họ là ông Hà Hồng Sân có tới 17 người con với 4 bà vợ nên việc không thân thiết với nhau chẳng có gì làm lạ.

Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu - Ảnh 2Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu - Ảnh 3

Hà Siêu Hân sinh năm 1999, đồng thời cũng là con út của "vua sòng bài Macao" Hà Hồng Sân và bà tư Lương An Kỳ. Cô được sang anh du học từ năm 12 tuổi, hiện đã tốt nghiệp cử nhân ngành Toán và Máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Bên cạnh học vấn cao, Hà Siêu Liên còn thông thạo nhiều thứ tiếng, biết chơi thể thao, khiêu vũ và chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau.

Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu - Ảnh 4Em gái cùng cha khác mẹ thừa nhận 'không hay biết' về lễ cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu - Ảnh 5

Dù có gia tộc "khủng" chống lưng, Hà Siêu Hân lại sống khá kín tiếng, trang cá nhân của cô luôn đặt ở chế độ riêng tư. Những hình ảnh thường ngày của cô nàng thường được chia sẻ bởi anh trai là Hà Du Quân và những người bạn thân khác.

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