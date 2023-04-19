Toàn cảnh 'siêu đám cưới' cổ tích 149 tỷ của con gái 'vua sòng bài' Hà Siêu Liên và chân dung ái nữ sở hữu khối tài sản ngàn tỷ

Được biết, cô dâu Hà Siêu Liên hạnh phúc khoác trên mình bộ váy cưới thêu tay lộng lẫy trị giá hơn 1 triệu HKD (hơn 2,9 tỷ đồng).

Ngày 18/4, hôn lễ giữa Hà Siêu Liên - con gái "vua sòng bài Macau (Trung Quốc)" cùng nam tài tử Đậu Kiêu diễn ra tại Bali (Indonesia). Trong không gian xa hoa, cô dâu được người cậu dắt vào lễ đường. Trước đó, năm 2020, doanh nhân Hà Hồng Sân - bố cô dâu đã qua đời vì bạo bệnh.

Chú rể đã nắm tay Hà Siêu Liên bước đi trong không gian lễ cưới sang trọng, lãng mạn, phủ đầy hoa và ánh đèn. Cặp đôi không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Cặp đôi tình tứ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, khiến những người có mặt tại buổi lễ không khỏi xúc động.

Hình ảnh của hôn lễ. Ảnh: Internet

Cặp đôi lưu giữ kỷ niệm đặc biệt cùng gia đình. Hà Siêu Liên cùng mẹ - bà Trần Uyển Trân - vợ 3 của vua sòng bài chụp ảnh cùng dàn phù dâu. Mẹ, chị gái Hà Siêu Vân, em trai Hà Du Khải và người thân trong gia tộc đều có mặt ở Indonesia dự đám cưới.



Toàn bộ không gian tổ chức lễ cưới diễn ra tại khách sạn 5 sao, nằm ở vách đá phía nam hướng ra Ấn Độ Dương. Ảnh: Internet

Không gian tiệc cưới được trang trí theo phong cách hiện đại, trắng và hồng là 2 màu sắc chủ đạo. Toàn bộ không gian tổ chức lễ cưới diễn ra tại khách sạn 5 sao, nằm ở vách đá phía nam hướng ra Ấn Độ Dương. Chi phí đi lại của khách mời đều do cặp đôi chi trả.



Cặp đôi chi đến 50 triệu HKD (149 tỷ đồng) cho ngày trọng đại. Ảnh: Internet

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi chi đến 50 triệu HKD (149 tỷ đồng) cho ngày trọng đại.

Sáng cùng ngày, cặp đôi tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: "Ba bữa, bốn mùa", với mong muốn 1 ngày 3 bữa, 1 năm 4 mùa cả hai đều bên nhau. Còn ái nữ nhà “vua sòng bài” bày tỏ mong muốn đi cùng vị hôn phu đến hết cuộc đời.



Trên trang cá nhân, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 17/4, cặp uyên ương cùng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Chào mọi người, chúng tôi sắp bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu sẽ cùng nếm trải gió mưa, cùng tận hưởng ánh nắng mặt trời. Chúng tôi sẽ khiến đối phương trở nên tốt hơn".

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai hẹn hò từ năm 2019. Trên trang cá nhân, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.

"Cô dâu tháng 4" Hà Siêu Liên, sinh năm 1991 là ái nữ xinh đẹp nhà Vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân. Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ Hà Siêu Liên đã có cuộc sống tài chính thoải mái. Theo Idolnetworth, khối tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện tại là 1,5 triệu đô la, tương đương 35,2 tỷ đồng - con số khá lớn với một người bước sang tuổi 32 năm nay. Dù vậy, cô nàng vẫn có những trải nghiệm và quan điểm tiền bạc khá độc đáo.



Hà Siêu Liên. Ảnh: Internet

Hà Siêu Liên là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, hiện đang là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn. Cô được bố bổ nhiệm chức vụ trong công ty của gia đình. Ngoài ra, cô nàng còn mở chuỗi nhà hàng kinh doanh riêng, có thời gian làm ăn rất phát đạt.

Tuy nhiên, cũng giống như phần lớn cửa hàng trong lĩnh vực F&B khác, dịch Covid đã ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Hà Siêu Liên. Tờ 8 days đưa tin, vào tháng 7/2020, một chi nhánh trong chuỗi mì bò của cô đã có mức thua lỗ rất cao. Lý do lớn nhất là do ảnh hưởng từ Covid, lượng khách hàng giảm nhưng chi phí thuê mặt bằng vẫn rất cao. Dù đã nỗ lực tăng doanh thu bằng cách chạy quảng cáo, đưa ra các chương trình khuyến mãi, chi nhánh này vẫn rơi vào cảnh thua lỗ đáng kể. Theo 1 nguồn tin, Hà Siêu Liên đã thua lỗ 1,8 triệu Nhân dân tệ (hơn 6,1 tỷ đồng) từ cửa hàng mì bò của bản thân.



Hà Siêu Liên, sinh năm 1991. Ảnh: Internet

Dù trải qua những khó khăn trong kinh doanh, ái nữ Vua sòng bài Macau cùng chồng sắp cưới Đậu Kiêu vẫn quyết định chi rất mạnh cho đám cưới thế kỷ với mức độ đầu tư lên tới 152 tỷ đồng. Địa điểm tổ chức lễ cưới của cặp đôi Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu được hé lộ là một khách sạn đẳng cấp 5 sao sát vách núi ở Bali. Đây là nơi ngắm cảnh đẹp nhất, đồng thời cũng là nơi tổ chức hôn lễ được nhiều người nổi tiếng, giàu có lựa chọn.