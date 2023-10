Trang Sina đưa tin, cảnh sát tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ việc nữ diễn viên xiếc họ Tôn rơi từ độ cao 10m rồi tử vong khi đang biểu diễn tiết mục đu dây tại địa phương này. Theo đó, nạn nhân họ Tôn năm năm 37 tuổi, cô từng là một ca sĩ tự do trước khi cùng chồng là Trương Khải biểu diễn xiếc trên không trong 7 - 8 năm qua.

Nạn nhân họ Tôn và chồng - Ảnh: Internet

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 15/4 vừa qua tại huyện Dũng Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy xảy ra do nạn nhân và chồng đều không dùng đến dây bảo hộ. Ban tổ chức chương trình đồng thời cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho hai nghệ sĩ xiếc dưới mặt đất.