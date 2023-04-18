Sau khi sự việc xảy ra, một nguồn tin tiết lộ rằng nữ diễn viên xiếc đã cãi nhau với chồng từ trước buổi diễn, dẫn đến việc không chịu đeo dây an toàn và gây ra tai nạn thương tâm.

Trang Sina đưa tin, cảnh sát tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ việc nữ diễn viên xiếc họ Tôn rơi từ độ cao 10m rồi tử vong khi đang biểu diễn tiết mục đu dây tại địa phương này. Theo đó, nạn nhân họ Tôn năm năm 37 tuổi, cô từng là một ca sĩ tự do trước khi cùng chồng là Trương Khải biểu diễn xiếc trên không trong 7 - 8 năm qua. Nạn nhân họ Tôn và chồng - Ảnh: Internet Vụ việc xảy ra vào tối ngày 15/4 vừa qua tại huyện Dũng Kiều, Tô Châu, tỉnh An Huy xảy ra do nạn nhân và chồng đều không dùng đến dây bảo hộ. Ban tổ chức chương trình đồng thời cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào cho hai nghệ sĩ xiếc dưới mặt đất.

Cảnh sát bước đầu xác định đây là một tai nạn sân khấu. Tại cơ quan điều tra, chồng của nạn nhân cũng khai nhận đây là sơ sót ngoài ý muốn dẫn đến tai nạn. Tuy nhiên, anh đã bị điều tra vì có tình tiết cho rằng có liên quan đến vụ án. Nữ diễn viên họ Tôn thời điểm trước tai nạn - Ảnh: Internet Liên quan đến việc này, luật sư Phụ Kiến giải thích rằng phía đại diện công ty tổ chức sự kiện tiết lộ vợ chồng hai diễn viên đã xảy ra mâu thuẫn trước khi biểu diễn. Cũng vì giận chồng mà cô Tôn đã từ chối đeo dây an toàn. Lời khai này đã được cảnh sát ghi nhận để làm rõ vai trò của người chồng trong vụ việc dù trước đó anh đã phủ nhận có mâu thuẫn với vợ trước khi diễn.

Luật sư Phụ Kiến cho biết, nếu nạn nhân vì vấn đề của cá nhân mình mà gạt bỏ sự khuyến cáo của ban tổ chức, dẫn đến tai nạn thì cô và cả chồng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng. Trong trường hợp Trương Khải xúi giục vợ mình không thắt dây an toàn hoặc cố ý ngăn cản cô thắt dây an toàn thì có thể bị cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc cố ý giết người. Vụ việc hiện tại vẫn đang được điều tra thêm để xác định nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của cô Tôn. Hiện chồng cô và các cá nhân liên quan đều đã được triệu tập để lấy lời khai. Chia sẻ với tờ Nhân Dân Nhật Báo, luật sư Phụ Kiến cho biết cả bên tổ chức và cả người biểu diễn đều có lỗi trong vụ việc lần này. Cụ thể, phía đơn vị tổ chức sự kiện ca múa nhạc Á Tây đã hoàn toàn có thể lường trước đến những may rủi với tiết mục đu dây trên không, cách mặt đất 10m. Vì vậy, việc thấy nguy hiểm mà không ngăn chặn chính là hành động tất trách nên phải chịu trách nhiệm về cái chết của nữ diễn viên họ Tôn. Bên cạnh đó, vợ chồng nạn nhân cũng có lỗi khi không chịu thắt dây an toàn dù biết chương trình không chuẩn bị bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác. Chính sự thờ ơ và liều lĩnh này đã dẫn đến tai nạn thương tâm.

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