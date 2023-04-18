'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền lộ diện với gương mặt cứng đờ, nghi do biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ

Sinh ra tại Đài Loan vào năm 1967, nhưng Vương Tổ Hiền lại nổi tiếng nhờ hoạt động trong làng giải trí Hong Kong. Vai diễn đưa tên tuổi của nữ diễn viên "bay cao" chính là Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiến Nữ U Hồn (1987). Kể từ đó, cô gặt hát được vô số thành công nhờ xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm ăn khách khác như Thành Thị Đặc Cảnh, Kinh Hồn Ký, Thần Bài, Đông Tà Tây Độc, Thanh Xà, Tân Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, Hào Môn Dạ Yến,...

Mới đây, một video lan truyền trên Internet cho thấy Vương Tổ Hiền mặc áo trắng, để tóc dài, dâng hoa tại một ngôi chùa tại Canada. Nhiều người nhận xét diện mạo của cô không có nhiều thay đổi dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng biểu cảm gương mặt lại cứng đờ, không tự nhiên.

Tuy nhiên, đến năm 2004, Vương Tổ Hiền bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ và chuyển sang định cư tại Vancouver, Canada. Thỉnh thoảng, cô vẫn chia sẻ về đời sống thường ngày của mình lên mạng xã hội.

Một cư dân mạng sau khi soi kỹ các bức ảnh đã nhận xét rằng Vương Tổ Hiền đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Người này viết: "U60 mà Vương Tổ Hiền vẫn có thể duy trì nhan sắc như vậy thật đáng khen. Nhưng thật tiếc khi cô ấy vẫn phải 'đụng tới dao kéo'. Tôi nghĩ cô ấy sẽ còn đẹp hơn nữa nếu để lão hóa tự nhiên như Lâm Thành Hà". Một bình luận khác: "Cô ấy khác quá, miệng rộng hơn nhiều".

Tuy nhiên, một người hâm mộ của Lâm Thanh Hà đã phản bác các ý kiến trên. Theo đó, nữ diễn viên từng gặp tai nạn xe hơi cho nên xương mặt đã bị tổn thương rất nhiều.



Từ khi rời làng giải trí, Vương Tổ Hiền tu tập Phật pháp và sống rất kín tiếng - Ảnh: Internet

Được biết, Vương Tổ Hiền được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Vẻ đẹp hoàn hảo, không góc chết, vừa ngọt ngào và cổ điển giúp cô dễ dàng nổi tiếng trong làng giải trí và được ca tụng là "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong".