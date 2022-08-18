'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền và cuộc sống ẩn dật ở tuổi 55

Sao quốc tế 18/08/2022 10:35

Sau nhiều biến cố cuộc sống, nữ diễn viên Vương Tổ Hiền đã lui về ở ẩn, cô từ chối mọi lời mời quay lại làng giải trí và chỉ chọn cuộc sống bình dị, tham gia các khóa học tu thiền tại nước ngoài.

Trang HK01 đưa tin, vừa qua Vương Tổ Hiền bị bắt gặp xuất hiện tại một khóa tu ở Vancouver, Canada. Tuy đã 55 tuổi, ảnh chụp cận khuôn mặt không trang điểm của nữ minh tinh vẫn được khen là trẻ trung, thần sắc hồng hào và làn da trắng sáng.

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Hình ảnh hiếm hoi của Vương Tổ Hiền trong 2 năm qua - Ảnh: Internet

NĂm 2004, Vương Tổ Hiền bất ngờ tuyên bố giải nghệ và rời Hong Kong, sang Canada để định cư và tu tập Phật pháp. Kể từ ngày ấy, cô sống khá kín tiếng nhưng vẫn vui vẻ đồng ý chụp ảnh cùng fan khi được nhận ra trên đường phố.

Sau khi ra nước ngoài, Vương Tổ Hiền từ một trong "Tứ đại hoa đán" của Hong Kong cô dần dần trở thành một người bình thường. Cô không trang điểm khi ra ngoài, đi lại bằng phương tiện công cộng và chỉ mua sắm tại các cửa hàng bình dân.

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Vương Tổ Hiền sống giản dị tại nước ngoài - Ảnh: Internet

Hiện tại, trong độ tuổi ngũ tuần, Vương Tổ Hiền vẫn độc thân. Cô cho biết bản thân không có hy vọng về một tổ ấm hạnh phúc sau khi trải qua nhiều biến cố về tình cảm.

Trang On đánh giá, dù không còn hoạt động trong showbiz nữa, nhưng Vương Tổ Hiền vẫn là nhân vật khó có thể thay thế được. Những thông tin về cô luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

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Vương Tổ Hiển được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước. Vẻ đẹp hoàn hảo, không góc chết, vừa ngọt ngào và cổ điển giúp cô dễ dàng nổi tiếng trong làng giải trí và được ca tụng là "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong".

"Tổ Hiền có dáng người cao và thanh mảnh, làn da trắng mịn, giọng nói ngọt ngào. Cô ấy thích cười, luôn giữ thái độ hòa nhã, vui vẻ với mọi người. Vương Tổ Hiền quả đúng là đại mỹ nhân của giới giải trí Hong Kong." - Lâm Thanh Hà dùng những lời hoa mỹ để nói về nhan sắc của Vương Tổ Hiền.

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