Vợ trẻ Lý Khôn Thành bị nghi ngụy tạo di chúc, gạt tên con riêng của chồng ra để 'ẵm trọn' khối tài sản khổng lồ

Về vấn đề tranh chấp tài sản sau khi chồng qua đời, Lâm Tĩnh Ân trả lời báo chí:"Đầu tiên, việc một mình tôi lấy tài sản thừa kế của Lý Khôn Thành là điều đương nhiên, bởi vì tôi là vợ hợp pháp của anh ấy. Thứ hai, tôi và Lý Khôn Thành cũng thực sự yêu nhau, dù sao cũng ở bên nhau 10 năm, nếu có vấn đề gì thì đã chia tay từ lâu".

Trang Sohu đưa tin, vợ cũ của Lý Khôn Thành đang vô cùng bức xúc khi biết tin Lâm Tĩnh Ân được hưởng toàn bộ tài sản của Lý Khôn Thành sau khi ông qua đời. Bà còn đặt ra nghi vấn di chúc được công bố với truyền thông chỉ là giả do Lâm Tĩnh Ân tự mình viết.

Được biết, trước khi yêu đương và kết hôn với Lâm Tĩnh Ân, Lý Khôn Thành từng có một đời vợ và hai con. Một trong hai người con này đã qua đời nên hiện tại Lý Trác Hiên chính là đứa con duy nhất của Lý Khôn Thành. Mối quan hệ giữa họ vốn rất hòa hảo trước khi Lâm Tĩnh Ân xuất hiện.

Trong suốt những năm chung sống, vợ cũ và con trai riêng đã đóng góp không nhỏ và khối tài sản của Lý Khôn Thành. Tuy nhiên, sau khi yêu đương với Lâm Tĩnh Ân, cố nhạc sĩ đã dùng số tiền này đã chi trả cho mọi chi phí đi lại, ăn ở,... cho bạn gái trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Sau khi ly hôn với Lý Khôn Thành, vợ cũ của ông không tranh chấp tài sản, nhưng mong muốn con trai của mình được chia phần mà anh đáng được nhận. Tuy vậy, sau khi mất, cố nhạc sĩ họ Lý lại để lại toàn bộ tài sản cho vợ trẻ.

Về phía Lý Trác Hiên, anh cũng chia sẻ, trước khi mất thì bố chỉ kịp nói với anh hai từ "xin lỗi" mà thôi. Tuy vậy, anh không tức giận mà biết ơn vì bộ đã sinh ra và nuôi nấng mình. Anh cũng khẳng định, thứ quý giá nhất mà anh được nhận từ bố chính là khả năng tự kiếm tiền chứ không phải tài sản vật chất của ông.

Cách đây không lâu, có tin đồn Lâm Tĩnh Ân được thừa hưởng 39 tỷ đồng là vì đã sinh con cho Lý Khôn Thành. Nguồn tin còn tiết lộ, đứa bé là con trai và đã được hơn 1 tuổi.

Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại thì bí mật về đứa bé này vẫn chỉ là lời đồn, Lâm Tĩnh Ân hay bất kỳ ai có liên quan đến câu chuyện này đều chưa lên tiếng xác minh.