Vợ trẻ cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành tâm sự về chuyện tình 10 năm: 'Chưa bao giờ hối hận, có anh ấy đời tôi tốt đẹp hơn'

Sao quốc tế 13/04/2023 11:55

Dù chịu nhiều gièm pha khi yêu người hơn mình gần 40 tuổi, Lâm Tĩnh Ân cho biết cô chưa từng hối hận trong suốt 10 năm qua.

Trang Sina đưa tin, mới đây Lâm Tĩnh Ân - vợ của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành - đã tâm sự về những dự định trong tương lai của cô sau khi chồng qua đời.

Lâm Tĩnh Ân chia sẻ, sự ra đi của Lý Khôn Thành là nỗi mất mát to lớn nhất cô từng trải qua và không thể bù đắp được. Cô hiện đang chịu rất nhiều tổn thương vì cái chết của ông xã.

Vợ trẻ cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành tâm sự về chuyện tình 10 năm: 'Chưa bao giờ hối hận, có anh ấy đời tôi tốt đẹp hơn' - Ảnh 1

"10 năm qua, Khôn Thành đã giúp tôi trưởng thành. Nếu không có anh ấy, cuộc sống của tôi có lẽ chỉ toàn màu u tối. Tôi chưa bao giờ hối hận khi ở bên Khôn Thành." - Lâm Tĩnh Ân nói.

Cũng theo Lâm Tĩnh Ân, cô và gia đình đã cắt đứt liên lạc gần 10 năm, sau khi chồng qua đời cô cũng chưa kết nối lại với họ. Cô cũng cho biết sẽ du lịch vòng quanh Đài Loan chứ không trở về bên gia đình.

"Lý Khôn Thành đã bù đắp sự thiếu thốn tình cảm gia đình của tôi. Tôi sẽ mang theo tình yêu với anh ấy để khám phá thế giới." - Lâm Tĩnh Ân tâm sự. Cô cũng tiết lộ đã rời khỏi Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 11/4 vừa qua (1 ngày sau thông báo Lý Khôn Thành qua đời).

Vợ trẻ cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành tâm sự về chuyện tình 10 năm: 'Chưa bao giờ hối hận, có anh ấy đời tôi tốt đẹp hơn' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, cô cũng cho hay, trước khi mất thì Lý Khôn Thành vẫn chưa được gia đình cô tha thứ chuyện yêu đương với cô. Đây đồng thời là điều dằn vặt, hối tiếc nhất của cố nhạc sĩ.

Cách đây không lâu, có thông tin Lâm Tĩnh Ân bị Lý Trác Hiên - con trai cả của Lý Khôn Thành - đuổi ra khỏi nhà và cấm tham dự vào tang lễ. Về chuyện này, cô từ chối bình luận.

Mối tình ông - cháu của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân từng gây xôn xao khi công khai vào năm 2013. Thời điểm đó, Lâm Tĩnh Ân mới chỉ là nữ sinh 17 tuổi. Cha của Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành là bạn tốt, sau nhiều lần sang nhà bạn chơi, Lý Không Thành đã đem lòng yêu con gái bạn mình.

Vợ trẻ cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành tâm sự về chuyện tình 10 năm: 'Chưa bao giờ hối hận, có anh ấy đời tôi tốt đẹp hơn' - Ảnh 3

Chuyện tình chênh lệch tuổi tác này không những bị công chúng mà cả gia đình hai bên phản đối. Cha của Lâm Tĩnh Ân tuyên bố từ mặt con gái và chấm dứt tình bạn với Lý Không Thành. Thậm chí, người nhà của Lâm Tĩnh Ân đã kiện Lý Khôn Thành với lý do dụ dỗ trẻ vị thành viên.

Dẫu vậy, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn đến bên nhau bất chấp dư luận. Lâm Tĩnh Ân sau đó bỏ học và chuyển đến sống với bạn trai lớn tuổi vào năm 2014.

Lý Khôn Thành vốn là một nhạc sĩ có tiếng tại Đài Loan, ông từng quản lý công ty âm nhạc Thời Quang Thành Bảo. Trước khi yêu Lâm Tĩnh Ân, ông từng kết hôn và có hai con trai. Vị nhạc sĩ này cũng từng quen nhiều phụ nữ kém tuổi hơn mình rất nhiều.

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