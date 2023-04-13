Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành để lại gì cho con trai sau khi giao toàn bộ tài sản cho vợ trẻ?

Sao quốc tế 13/04/2023 11:03

Con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành mới đây đã tiết lộ phần "tài sản" mà người cha quá cố để lại cho mình.

Theo Liberty Times Net, mới đây con trai của Lý Khôn Thành - Lý Trác Hiên - đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bài viết dài 866 từ nói về "tài sản" mà cha ruột để lại cho mình. Anh cho biết, người cha quá cố luôn đồng hành cùng anh trong những cột mốc quan trọng nhất trong cuộc sống.

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành để lại gì cho con trai sau khi giao toàn bộ tài sản cho vợ trẻ? - Ảnh 1

"Tiền mặt, tài sản và những 'con đường tắt', bố sẽ không bao giờ tùy tiện cho tôi. Ông ấy đã nói xin lỗi vì không để lại gì cho tôi cả. Tuy nhiên, tôi muốn cảm ơn bố vì hiện tại tôi rất giỏi kiếm tiền. Khả năng tự xây dựng được hạnh phúc cho chính mình là điều mà ông đã để lại cho tôi. Ông đã cho tôi rất nhiều rồi." - Lý Trác Hiên viết.

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành để lại gì cho con trai sau khi giao toàn bộ tài sản cho vợ trẻ? - Ảnh 2

Cũng trong bài đăng này, Lý Trác Hiên đã đính kèm những bức ảnh anh được cha mình ẵm bồng khi được vài tháng tuổi. Trong ảnh, Lý Khôn Thành ngồi trên ghế mây, nhìn con trai với ánh mắt đong đầy tình thương. Trên ảnh là dòng chữ nắn nót của cố nhạc sĩ: "Con đã bao lần nằm trong vòng tay bố, nghe bố ngân nga bài hát ru rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ".

Nhiều người sau đó đã để lại những bình luận an ủi Lý Trác Hiên. Tuy nhiên, anh cho biết hiện tại mình đã ổn hơn nhiều: "Tôi không sao. Cứ để tôi nghiện công việc và việc rèn luyện sức khỏe, rồi tôi sẽ ổn hơn trong thời gian tới".

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành để lại gì cho con trai sau khi giao toàn bộ tài sản cho vợ trẻ? - Ảnh 3

Nói về cách dạy con, Lý Trác Hiên cho biết Lý Khôn Thành không giống những ông bố khác. Lúc sinh thời, ông hầu như chưa từng đánh đập hay mắng chửi con cái mà dạy bỏ mềm mỏng, nhỏ nhẹ.

Được biết, hiện tại Lý Trác Hiên đang là một doanh nhân khởi nghiệp ở Đài Loan. Anh tiết lộ sẽ rải tro cốt của bố trên biển.

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành để lại gì cho con trai sau khi giao toàn bộ tài sản cho vợ trẻ? - Ảnh 4

Cách đây vài ngày, có thông tin Lý Trác Hiên đã đuổi Lâm Tĩnh Ân ra khỏi nhà và đồng thời cấm tiệt cô xuất hiện trong tang lễ của bố vì mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản. Được biết, anh cũng là người đã phản đối kịch liệt chuyện tình của bố mình với vợ trẻ.

Vợ trẻ của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành bị đuổi ra khỏi nhà, cấm tham dự tang lễ sau khi chồng qua đời

Vợ trẻ của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành bị đuổi ra khỏi nhà, cấm tham dự tang lễ sau khi chồng qua đời

Vì ra tranh chấp với con trai của Lý Khôn Thành, Lâm Tĩnh Ân đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lý, đồng thời cấm tham dự tang lễ của người chồng quá cố.

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