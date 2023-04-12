Vợ trẻ của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành bị đuổi ra khỏi nhà, cấm tham dự tang lễ sau khi chồng qua đời

Sao quốc tế 12/04/2023 17:22

Vì ra tranh chấp với con trai của Lý Khôn Thành, Lâm Tĩnh Ân đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lý, đồng thời cấm tham dự tang lễ của người chồng quá cố.

Trang iFeng đưa tin, sau khi Lý Tĩnh Khôn qua đời, gia đình ông đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Con trai cả của ông, đã đuổi mẹ kế của mình - Lâm Tĩnh Ân - ra khỏi nhà và đồng thời cấm tiệt cô xuất hiện trong tang lễ của bố.

Theo đó, Lâm Tĩnh Ân và con trai Lý Khôn Thành nảy sinh mâu thuẫn sau khi ông qua đời xuất phát từ một phát ngôn với báo chí. Lâm Tĩnh Ân không hài lòng với việc con trai Lý Khôn Thành công bố chuyện cô thừa kế toàn bộ tài sản của bố mình. Việc làm này đã khiến cho mối tình chênh lệch tuổi tác của cô và cố nhạc sĩ họ Lý càng xấu hơn trong mắt công chúng.

Vợ trẻ của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành bị đuổi ra khỏi nhà, cấm tham dự tang lễ sau khi chồng qua đời - Ảnh 1

"Lâm Tĩnh Ân và con trai Lý Khôn Thành đã cãi nhau rất to. Lâm Tĩnh Ân có được gia sản thừa kế nhưng bị cấm bước chân vào nhà họ Lý vĩnh viễn." - nguồn tin tiết lộ.

Con trai cả của Lý Khôn Thành hơn Lâm Tĩnh Ân tới 11 tuổi. Anh cũng là người đã phản đối kịch liệt chuyện tình của bố mình với vợ trẻ. Cũng vì chuyện này, đã có một thời gian hai cha con không nhìn mặt nhau.

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã qua đời vào ngày 10/4 vừa qua do căn bệnh ung thư trực tràng. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông còn phải nằm viện điều trị hơn 7 tháng.

Vợ trẻ của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành bị đuổi ra khỏi nhà, cấm tham dự tang lễ sau khi chồng qua đời - Ảnh 2

Con trai Lý Khôn Thành chia sẻ với truyền thông rằng di nguyện của ông là để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Tĩnh Ân vì cô không có việc làm hay nhà cửa. Vì quyết định này, Lý Khôn Thành đã khóc xin lỗi các con.

Lý Khôn Thành vốn là một nhạc sĩ có tiếng tại Đài Loan, ông từng quản lý công ty âm nhạc Thời Quang Thành Bảo. Trước khi yêu Lâm Tĩnh Ân, ông từng kết hôn và có hai con trai. Vị nhạc sĩ này cũng từng quen nhiều phụ nữ kém tuổi hơn mình rất nhiều.

Mối tình ông - cháu của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân từng gây xôn xao khi công khai vào năm 2013. Thời điểm đó, Lâm Tĩnh Ân mới chỉ là nữ sinh 17 tuổi. Cha của Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành là bạn tốt, sau nhiều lần sang nhà bạn chơi, Lý Không Thành đã đem lòng yêu con gái bạn mình.

Vợ trẻ của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành bị đuổi ra khỏi nhà, cấm tham dự tang lễ sau khi chồng qua đời - Ảnh 3

Chuyện tình chênh lệch tuổi tác này không những bị công chúng mà cả gia đình hai bên phản đối. Dẫu vậy, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn đến bên nhau bất chấp dư luận. Lâm Tĩnh Ân sau đó bỏ học và chuyển đến sống với bạn trai lớn tuổi vào năm 2014.

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Bà xã của Lý Khôn Thành - Lâm Tĩnh Ân, tiết lộ rằng trước khi mất thì cố nghệ sĩ vẫn nói với cô những lời yêu thương.

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