Vợ trẻ tiết lộ những lời cuối cùng của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành trước khi nhắm mắt xuôi tay

Lâm Tĩnh Ân cho biết, trước khi nhắm mắt xuôi tay, Lý Khôn Thành nói với cô một câu trăn trối đầy tình cảm: "Em là thiên thần của anh".

Trang QQ đưa tin, trong cuộc trò chuyện với truyền thông vào chiều ngày 10/4 vừa qua, Lâm Tĩnh Ân cho biết cô luôn ở bên cạnh ông xã trong những phút cuối đời của ông. Từ lúc Lý Khôn Thành đi khám, nhập viện điều trị, đến khi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt thì cô vẫn không rời ông nửa bước.

Được biết, Lý Khôn Thành để lại toàn bộ tài sản của mình cho Lâm Tĩnh Ân, việc này khiến MXH không khỏi xôn xao vì cố nhạc sĩ đã có hai con trai trước đó. Tuy nhiên, cũng trong buổi phỏng vấn này, Lâm Tĩnh Ân cho biết cô không hề bận tâm đến số tiền này vì trong suốt 10 năm bên nhau, cặp đôi chưa từng nói đến chuyện tiền bạc.

"Tôi không cần tiền của anh ấy như lời người ta nói. Với tôi, sau này muốn gặp được một người tri kỷ tốt như vậy cũng không thể gặp được nữa. Tôi thường nghĩ: 'Anh ấy mang đến cho mình điều gì? Tôi sẽ là ai nếu không có anh ấy?" - Lâm Tĩnh Ân tâm sự.

Cô nói tiếp: "Chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau 10 năm, tình nghĩa nặng sâu, tôi không để những lời tiêu cực đó tác động đến mình. Cuộc sống của tôi, tôi vẫn phải sống tiếp. Anh ấy nói với tôi trước khi chết: 'Em là sự tiếp nối của cuộc đời anh'. Tôi sẽ sống tốt".

Trước những chỉ trích về chuyện tình cảm của mình, Lâm Tĩnh Ân cho biết cô không hối hận khi ở bên Lý Khôn Thành: "Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh ấy. Tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề, bởi chúng tôi rất giống nhau".

Theo QQ, trước đó Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân đã kết hôn vào ngày 1/2 ngay trong phòng chăm sóc đặc biệt dưới sự chứng kiến của các nhân viên y tế dù đã đăng ký kết hôn trước đó. Ông cũng trăn trối mong các con tha lỗi khi để lại toàn bộ tài sản cho cô vợ trẻ của mình.

Đám tang của Lý Khôn Thành sẽ không được tổ chức công khai mà diễn ra riêng tư theo nghi lễ của Thiên Chúa Giáo theo di nguyện của ông. Gia đình Lâm Tĩnh Ân cũng mong con gái có cuộc sống tốt hơn sau sự ra đi của chồng. Trước đó, gia đình cô đã từ mặt con gái trước quyết định yêu đương với Lý Khôn Thành.