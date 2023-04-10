Nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67, để lại toàn bộ tài sản cho bạn gái mới chỉ ngoài 20

Sao quốc tế 10/04/2023 10:31

Sau khi qua đời vì bệnh ung thư trực tràng, nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã để lại toàn bộ tài sản cho người bạn gái kém mình hơn 40 tuổi.

Trang ETtoday đưa tin, nhạc sĩ Lý Khôn Thành vừa qua đã mất do căn bệnh ung thư trực tràng. Thông tin này được con trai và bạn gái ông là Lâm Tĩnh Ân xác nhận.

Lâm Tĩnh Ân cho biết, sức khỏe của Lý Khôn Thành trong thời gian qua ngày càng chuyển biến xấu. Các tế bào ung thư đã đến giai đoạn di căn đến cả gan và xương, không thể khống chế được. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông còn phải nằm viện điều trị hơn 7 tháng.

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67, để lại toàn bộ tài sản cho bạn gái mới chỉ ngoài 20 - Ảnh 1

Con trai Lý Khôn Thành chia sẻ với truyền thông rằng di nguyện của ông là để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Tĩnh Ân vì cô không có việc làm hay nhà cửa. Vì quyết định này, Lý Khôn Thành đã khóc xin lỗi các con.

Trước đó, mối tình ông - cháu của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân từng gây xôn xao khi công khai vào năm 2013. Thời điểm đó, Lâm Tĩnh Ân mới chỉ là nữ sinh 17 tuổi. Cha của Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành là bạn tốt, sau nhiều lần sang nhà bạn chơi, Lý Không Thành đã đem lòng yêu con gái bạn mình.

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67, để lại toàn bộ tài sản cho bạn gái mới chỉ ngoài 20 - Ảnh 2

Chuyện tình chênh lệch tuổi tác này không những bị công chúng mà cả gia đình hai bên phản đối. Cha của Lâm Tĩnh Ân tuyên bố từ mặt con gái và chấm dứt tình bạn với Lý Không Thành. Thậm chí, người nhà của Lâm Tĩnh Ân đã kiện Lý Khôn Thành với lý do dụ dỗ trẻ vị thành viên.

Dẫu vậy, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn đến bên nhau bất chấp dư luận. Lâm Tĩnh Ân sau đó bỏ học và chuyển đến sống với bạn trai lớn tuổi vào năm 2014.

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ở tuổi 67, để lại toàn bộ tài sản cho bạn gái mới chỉ ngoài 20 - Ảnh 3

Lý Khôn Thành vốn là một nhạc sĩ có tiếng tại Đài Loan, ông từng quản lý công ty âm nhạc Thời Quang Thành Bảo. Trước khi yêu Lâm Tĩnh Ân, ông từng kết hôn và có hai con trai. Vị nhạc sĩ này cũng từng quen nhiều phụ nữ kém tuổi hơn mình rất nhiều.

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