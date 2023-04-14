Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã được vợ kém 39 tuổi sinh con cho, toàn bộ tài sản 38 tỷ là để lại cho quý tử?

Sao quốc tế 14/04/2023 10:58

Lâm Tĩnh Ân được cho là đã sinh con cho Lý Khôn Thành, vì vậy nên cô mới được cố nhạc sĩ để lại cho toàn bộ tài sản.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây trên một người dùng Toutiao đã đăng tải bài viết liên quan đến bí mật về việc Lâm Tĩnh Ân được thừa hưởng khối tài sản của Lý Khôn Thành. Nguồn tin tiết lộ, hai người họ đã có con với nhau, đứa bé đã được hơn 1 tuổi.

Theo đó, Lâm Tĩnh Ân được cho là đã hạ sinh một bé trai vào năm ngoái, khi biết tin này, bố ruột của cô đã vô cùng bất lực. Phía Lý Khôn Thành, ông rất vui sướng khi bản thân còn có thể có thêm con khi tuổi đã cao. Vì thời điểm đó, bệnh tình của ông chưa chuyển xấu nên cặp đôi "ông- cháu" đã vô cùng lạc quan về một tương lai tốt đẹp cùng đứa con thơ.

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã được vợ kém 39 tuổi sinh con cho, toàn bộ tài sản 38 tỷ là để lại cho quý tử? - Ảnh 1
Lý Khôn Thành rất vui sướng khi bản thân còn có thể có thêm con khi tuổi đã cao - Ảnh: Internet

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã được vợ kém 39 tuổi sinh con cho, toàn bộ tài sản 38 tỷ là để lại cho quý tử? - Ảnh 2

Dưới phần bình luận của bài viết, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là sự thật và cũng là mấu chốt khiến Lý Khôn Thành để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Tĩnh Ân chứ không phải là các con riêng của ông. Bên cạnh đó, ông cũng muốn "trả ơn" cho vợ trẻ vì đã dành cho mình 10 năm thanh xuân, vả lại các con ông cũng đã trưởng thành và có sự nghiệp của riêng mình.

Dẫu vậy, cho đến thời điểm hiện tại thì bí mật về đứa bé này vẫn chỉ là lời đồn, Lâm Tĩnh Ân hay bất kỳ ai có liên quan đến câu chuyện này đều chưa lên tiếng xác minh.

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã được vợ kém 39 tuổi sinh con cho, toàn bộ tài sản 38 tỷ là để lại cho quý tử? - Ảnh 3

Mối tình ông - cháu của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân từng gây xôn xao khi công khai vào năm 2013. Thời điểm đó, Lâm Tĩnh Ân mới chỉ là nữ sinh 17 tuổi. Cha của Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành là bạn tốt, sau nhiều lần sang nhà bạn chơi, Lý Không Thành đã đem lòng yêu con gái bạn mình.

Chuyện tình chênh lệch tuổi tác này không những bị công chúng mà cả gia đình hai bên phản đối. Cha của Lâm Tĩnh Ân tuyên bố từ mặt con gái và chấm dứt tình bạn với Lý Không Thành. Thậm chí, người nhà của Lâm Tĩnh Ân đã kiện Lý Khôn Thành với lý do dụ dỗ trẻ vị thành viên.

Cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành đã được vợ kém 39 tuổi sinh con cho, toàn bộ tài sản 38 tỷ là để lại cho quý tử? - Ảnh 4
Cha của Lâm Tĩnh Ân tuyên bố từ mặt con gái và chấm dứt tình bạn với Lý Không Thành - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn đến bên nhau bất chấp dư luận. Lâm Tĩnh Ân sau đó bỏ học và chuyển đến sống với bạn trai lớn tuổi vào năm 2014.

Vào ngày 10/4 vừa qua, Lâm Tĩnh Ân và các con riêng của Lý Khôn Thành xác nhận cố nhạc sĩ đã qua đời ở tuổi 67 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Trước khi mất, ông di chúc cho vợ trẻ toàn bộ tài sản và khóc xin lỗi các con.

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Dù chịu nhiều gièm pha khi yêu người hơn mình gần 40 tuổi, Lâm Tĩnh Ân cho biết cô chưa từng hối hận trong suốt 10 năm qua.

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