Hé lộ lý do mẹ ruột Hà Siêu Liên không dự đám cưới con gái?

Sao quốc tế 18/04/2023 16:40

Trước đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu, nhiều người đang đặt nhiều câu hỏi vì sao mẹ của cô dâu lại vắng mặt trong ngày trọng đại của con như vậy.

Sắp tới đây đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được tổ chức vào ngày 18/4 tại Bali (Indonesia). Trước đó vào tối 17/4, cả cô dâu và chú rể đã có màn chiêu đãi những vị khách quý một bữa tiệc nhỏ đầy không khí vui vẻ. 

Hé lộ lý do mẹ ruột Hà Siêu Liên không dự đám cưới con gái? - Ảnh 1

Tuy nhiên có một chi tiết nằm ngoài dự đoán của mọi người, bà Trần Uyển Trân - mẹ ruột của Hà Siêu Liên tức vợ ba của trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân không xuất hiện trong bữa tiệc. Ngoài bà Trân cả chị gái lẫn em trai của cô dâu cũng vắng mặt, đồng thời người nhà của chú rể cũng biến mất mà không một lý do. 

Hé lộ lý do mẹ ruột Hà Siêu Liên không dự đám cưới con gái? - Ảnh 2
Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu - Ảnh: Internet 

Trước đó truyền thông đã đưa tin rằng gia tộc trùm sòng bạc Macau vắng mặt trong ngày trọng đại của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu. Tuy nhiên nhiều người vẫn không nghĩ rằng ngay cả mẹ và chị em ruột của cô dâu đều không dự đám cưới. 

Nguyên nhân cho quyết định này là cả hai không muốn tổ chức đám cưới rầm rộ mà chỉ muốn có những giây phút lãng mạn bên bạn bè thân thiết. Ngoài ra người nhà của nhà vợ là rất đông nên cả nhà dự kiến sẽ có bữa tiệc nhỏ tại Hồng Kông thì sẽ tốt hơn. 

Hé lộ lý do mẹ ruột Hà Siêu Liên không dự đám cưới con gái? - Ảnh 3

Ba mẹ con bà Trần Uyển Trân - Ảnh: Internet

Thực ra cô dâu chú rể quyết định như vậy cũng là điều dễ hiểu. Gia đình Hà Hồng Sân có số lượng thành viên rất lớn và hầu hết trong số đều là những người nổi tiếng nên việc tụ họp tại một bữa tiệc sẽ khiến cho giới báo chí chú ý đến dẫn đến một bữa đám cưới bị săm soi quá nhiều gây sự không thoải mái cho khách mời. 

Dù không có mặt nhưng bà Trần Uyển Trân vẫn thể hiện sự quan tâm, bảo vệ sự an toàn cho con gái cưng vì đặc thù của gia đình. Theo một số nguồn tin, người vợ ba của Hà Hồng Sân đã bố trí đủ nhân viên an ninh gồm 120 bảo vệ, mời cảnh sát Indonesia đến để bảo đảm sự riêng tư.

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Đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu với 100 khách mời, được tổ chức hoành tráng ở đảo Bali vào ngày 18/4. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại của các vị khách trong sự kiện đều do hai nghệ sĩ chi trả.

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