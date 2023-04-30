Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút

Sao quốc tế 30/04/2023 17:28

Người đẹp Aoom Thaweeporn, đại diện tỉnh Chumphon, đăng quang Miss Grand Thailand 2023.

Chung kết Miss Grand Thailand 2023 (Hoa hậu Hòa bình Thái Lan) đã tìm ra thí sinh chiến thắng Aoom Thaweeporn. Cô vượt qua 76 ứng viên, nhận vương miện từ người tiền nhiệm Engfa Waraha.  

Aoom Thaweeporn, 27 tuổi, được fan sắc đẹp Việt Nam chú ý bởi cô từng mang bộ trang phục dân tộc Sầu Riêng dự thi Miss Grand Thailand 2017. Từ đầu cuộc thi, cô luôn nằm trong nhóm ứng viên sáng giá. Aoom Thaweeporn sẽ đại diện Thái Lan tham gia Miss Grand International 2023, diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm.

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 1
 

 

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 2

Miss Grand Thailand 2023 anh 3Miss Grand Thailand 2023. Ảnh: Internet

Với chiến thắng này, cô nhận vương miện trị giá 1,2 triệu baht từ hoa hậu tiền nhiệm Engfa Waraha. Ngoài ra, tân hoa hậu còn nhận phần thưởng là tiền mặt 1 triệu baht, 1 căn hộ chung cư và nhiều phần quà khác.

Hoa hậu Chumphon cũng sẽ đại diện cho Thái Lan đến Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2023, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023.

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 3
 

 

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 4
Aoom là gương mặt quen thuộc. Ảnh: Internet

Trong giới yêu sắc đẹp, Aoom là gương mặt quen thuộc. Cô từng thi Miss Grand Thailand 2017 và giành giải Á hậu 3. Đến năm 2020, cô thử sức ở Miss Universe Thailand. Trở lại đường đua sắc đẹp sau 3 năm, đại diện tỉnh Chumphon chia sẻ quyết tâm chinh phục vương miện Miss Grand Thailand 2023.

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 5
Aoom có thế mạnh hình thể. Ảnh: Internet

Aoom có thế mạnh hình thể. Sở hữu chiều cao 1,71 m, cô thu hút khán giả qua từng bước catwalk nhờ tỷ lệ cơ thể đẹp. Gương mặt của Aoom cũng được nhận xét sắc sảo, có nét cuốn hút riêng, không bị nhầm lẫn. 

Trước đó, Aoom là thí sinh vướng tranh cãi bị ông Nawat quát mắng khi đang tham gia cuộc thi. Lý do Aoom khiến Nawat mất bình tĩnh vì cô nhiều lần sử dụng trang phục của UNIX - nhà tài trợ và đơn vị đồng hành cùng Miss Universe Thailand, cuộc thi đối thủ của Miss Grand Thailand.

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 6
 

 

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 7
Aoom sở hữu hơn 200 nghìn lượt theo dõi. Ảnh: Internet

Aoom tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Suan Sunandha Rajabhat. Ngoài tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên. Tuy nhiên để theo đuổi đam mê, tân Miss Grand Thailand quyết định từ bỏ diễn xuất, tập trung vào các đấu trường sắc đẹp.  

Trên mạng xã hội, Aoom sở hữu hơn 200 nghìn lượt theo dõi. Ở những bức ảnh đời thường, cô được khán giả khen phong cách thời trang sành điệu, trẻ trung, năng động. Người đẹp thường khoe khéo đường cong quyến rũ qua những bộ trang phục cắt xẻ độc đáo.  

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 8
 

 

Người đẹp Chumphon chiến thắng Miss Grand Thailand 2023: Ảnh đời thường rõ nét cuốn hút - Ảnh 9
 Fan sắc đẹp Thái Lan kỳ vọng vào thành tích sắp tới của Aoom. Ảnh: Internet

 

Miss Grand Thailand 2023 ra mắt từ năm 2013 và nằm dưới sự điều hành của ông Nawat. Ngay từ khi khởi động mùa giải năm nay, cuộc thi vấp nhiều tranh cãi.

Đơn cử, hoa hậu Engfa Waraha bị chê bai trang phục hở hang, phản cảm. Dàn thí sinh trong đêm thi trang phục dân tộc bị nhận xét mặc táo bạo, phô diễn đường cong quá đà. Việc ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi yêu cầu các thí sinh phải livestream để bán đồ ăn, đây là tiêu chí để chọn hoa hậu cũng khiến dư luận ngán ngẩm...

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Từ khóa:   Miss Grand Thailand 2023 Hoa hậu Chumphon Aoom Thaweeporn hoa hậu Thái Lan 2023 ông Nawat

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