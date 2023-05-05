Nội tình cuộc hôn nhân chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui, Phùng Thiệu Phong dùng con trai làm 'át chủ bài' để thương lượng

Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay, phía nữ diễn viên thực tế không giành được quyền nuôi con, đứa trẻ hiện do bố mẹ chồng cũ chăm sóc. Được biết, không phải Triệu Lệ Dĩnh không muốn nuôi con mà khi họ chia tay, người đàn ông đã lấy quyền nuôi con làm "con bài" thương lượng và yêu cầu nữ diễn viên từ bỏ, nếu không anh ta sẽ không đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố kết hôn trong khi trước đó cặp đôi liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò

Nhiều tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất khó hòa nhập trong gia đình chồng, bởi vì khoảng cách kinh tế gia đình giữa hai người tương đối lớn, và mẹ của Phùng Thiệu Phong tương đối khó tính. Vì vậy Triệu Lệ Dĩnh đề nghị ly hôn vì biết mình sẽ mãi không được nhà chồng coi trọng vì xuất thân hoàn cảnh gia đình. Kết hợp với những tin tức gần đây, Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng tổ chức tiệc độc thân, được mẹ anh giới thiệu đi xem mắt và yêu cầu người phụ nữ không phải là người trong giới giải trí. Bởi mẹ Phùng Thiệu Phong muốn có một người phụ nữ toàn tâm chỉ chăm lo cho gia đình.