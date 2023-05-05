Nội tình cuộc hôn nhân chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui, Phùng Thiệu Phong dùng con trai làm 'át chủ bài' để thương lượng

Sao quốc tế 05/05/2023 17:05

Triệu Lệ Dĩnh được fan bênh vực khi có tin đồn cô lợi dụng con trai.

Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay, phía nữ diễn viên thực tế không giành được quyền nuôi con, đứa trẻ hiện do bố mẹ chồng cũ chăm sóc. Được biết, không phải Triệu Lệ Dĩnh không muốn nuôi con mà khi họ chia tay, người đàn ông đã lấy quyền nuôi con làm "con bài" thương lượng và yêu cầu nữ diễn viên từ bỏ, nếu không anh ta sẽ không đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Nội tình cuộc hôn nhân chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui, Phùng Thiệu Phong dùng con trai làm 'át chủ bài' để thương lượng - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố kết hôn trong khi trước đó cặp đôi liên tục phủ nhận tin đồn hẹn hò

Nhiều tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất khó hòa nhập trong gia đình chồng, bởi vì khoảng cách kinh tế gia đình giữa hai người tương đối lớn, và mẹ của Phùng Thiệu Phong tương đối khó tính. Vì vậy Triệu Lệ Dĩnh đề nghị ly hôn vì biết mình sẽ mãi không được nhà chồng coi trọng vì xuất thân hoàn cảnh gia đình. Kết hợp với những tin tức gần đây, Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng tổ chức tiệc độc thân, được mẹ anh giới thiệu đi xem mắt và yêu cầu người phụ nữ không phải là người trong giới giải trí. Bởi mẹ Phùng Thiệu Phong muốn có một người phụ nữ toàn tâm chỉ chăm lo cho gia đình.

Nội tình cuộc hôn nhân chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui, Phùng Thiệu Phong dùng con trai làm 'át chủ bài' để thương lượng - Ảnh 2
Thời điểm đó, nhiều người cũng hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh khi cô có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc bên chồng hào môn 

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong hai tác phẩm Tây du ký: Nữ Nhi quốc và Minh Lan truyện. Năm 2018, cả hai chính thức tuyên bố về chung một nhà. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Nội tình cuộc hôn nhân chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui, Phùng Thiệu Phong dùng con trai làm 'át chủ bài' để thương lượng - Ảnh 3
Cuộc hôn nhân chóng vánh của cặp đôi khiến fan tiếc nuối

Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong cư xử rất "khiêm tốn". Trong chương trình, anh đã vô tình nói ra biệt danh của con trai mình và cảm thấy rất lo lắng, sau khi trở về anh đã lập tức hỏi ý kiến ​​của Triệu Lệ Dĩnh. Trong mắt người hâm mộ, cuộc hôn nhân của cả 2 phần lớn đều là vì trách nhiệm với con cái chứ không hẳn là tình cảm.

Nội tình cuộc hôn nhân chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui, Phùng Thiệu Phong dùng con trai làm 'át chủ bài' để thương lượng - Ảnh 4
Sau ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió

Trong mắt cư dân mạng, Triệu Lệ Dĩnh là người có định hướng sự nghiệp trước khi kết hôn, việc tiếp tục làm việc chăm chỉ mà không bị ảnh hưởng sau khi chia tay lại càng đáng ngưỡng mộ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng thẳng thắn nói rằng cô không muốn thu mình lại trong vòng luẩn quẩn mà phải tiếp tục học hỏi, sự lựa chọn thành công của con người là rất quan trọng.

Nội tình cuộc hôn nhân chóng vánh của Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui, Phùng Thiệu Phong dùng con trai làm 'át chủ bài' để thương lượng - Ảnh 5

Năm 2022, cô có hai bộ phim hiện đại lên sóng là Hạnh Phúc tới vạn gia và Gió thổi bán hạ. Cả hai đều được đánh giá cao, diễn xuất của cô chinh phục người xem.

 

 

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