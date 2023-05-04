Năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trong bộ phim tình cảm "Hoa Thiên Cốt". Bộ phim đã thành công rực rỡ ở Trung Quốc, đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới. Nữ diễn viên cùng giành được nhiều giải thưởng cho vai diễn trong "Hoa Thiên Cốt".

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ màn ảnh xứ Trung. Cô hiện là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu Cbiz. Năm 2007, Dĩnh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình gia đình "Đám cưới vàng" của đạo diễn Trịnh Hiểu Long.

Từ đó cho đến nay, tên tuổi của cô phủ sóng vượt bật, được đánh giá là một diễn viên thực lực, có năng lực diễn xuất đi cùng nhan sắc xinh đẹp. Cô tham gia vào rất nhiều bộ phim, chương trình truyền hình, tham gia quảng cáo, là đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác.

Cô đến gần hơn với công chúng thông qua vai diễn trong "Hoa Thiên Cốt" - Ảnh : Internet

Xinh đẹp, tài năng là vậy nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tháng 10/2018, cô xác nhận đã là 'vợ người ta' khi thông báo đăng ký kết hôn cùng nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Thế nhưng chỉ đến năm 2021, cả hai đã đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó và có với nhau một cậu con trai lém lỉnh. Cuộc hôn nhân chóng vánh của cả hai luôn khiến người hâm mộ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh thành công hơn, trưởng thành và quyến rũ hơn - Ảnh : Internet

Được biết, cuộc đổ vỡ hôn nhân không ảnh hưởng tới sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Cô miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình. Phong cách thời trang kèm vẻ đẹp tươi trẻ, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện của nữ diễn viên luôn nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ khiến người hâm mộ mê mẩn, nhan sắc của 'bà mẹ một con' ngày càng nhuận sắc - Ảnh: Internet

Hiện tại, ở tuổi 36, dù bận rộn đóng phim và tham gia nhiều dự án nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được nét đẹp trầm lắng, dịu dàng nhưng cũng quyến rũ, phá cách.