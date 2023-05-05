Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'?

Sao quốc tế 05/05/2023 14:53

Hậu ly hôn, vừa gặt hái được chút thành quả mới, nữ diễn viên lại bị réo tên trong một vài đồn đoán.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim, làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Cô miệt mài làm việc, trau dồi diễn xuất lẫn ngoại hình. Do đó dần lấy lại được lưu lượng và tình cảm từ phía công chúng. Khán giả còn khen ngợi cô ngày càng thành công, 'lột xác'. 

Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu xinh đẹp, tài năng của Cbiz - Ảnh: Internet

Gần đây khi một vài tin tức liên quan cho rằng Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, cô vẫn không khỏi bị réo tên trong một vài đồn đoán không hay. Được biết, cô bị Sina và netizen gọi với cái tên thân mật "Tra Lãng" (có nghĩa 'cặn bã', làm ăn không tử tế).

Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'? - Ảnh 2

Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'? - Ảnh 3
Giải Bạch Ngọc Lan là một trong những liên hoan Phim truyền hình lớn nhất ở Đông Á - Ảnh: Internet

Giải Bạch Ngọc Lan hay còn được gọi là Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Thượng Hải là liên hoan phim đầu tiên và là một trong những liên hoan Phim truyền hình lớn nhất ở Đông Á. Tổ chức từ năm 1986, giải Bạch Ngọc Lan đã trở thành một trong những liên hoan Phim truyền hình có uy tín nhất ở Châu Á, tăng cường hợp tác và tuyên truyền giữa ngành công nghiệp truyền thông Trung Quốc và thế giới.

Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'? - Ảnh 4

Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'? - Ảnh 5
Cô luôn đổi mới mình với nhiều vai diễn, nổ lực trau dồi khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ màn ảnh xứ Trung. Cô hiện là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu Cbiz. Năm 2007, Dĩnh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình gia đình "Đám cưới vàng" của đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Cô luôn đổi mới mình với nhiều vai diễn, nổ lực trau dồi khả năng diễn xuất. Chính vì vậy cô đã gặt hái được khá nhiều thành công với nhiều vai diễn và bộ phim để đời như "Sam Sam đến rồi", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều Truyện",...

Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'? - Ảnh 6

Vừa được đề cử giải Bạch Ngọc Lan, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tư bản 'chèn ép, làm khó'? - Ảnh 7
Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh thành công hơn, trưởng thành và quyến rũ hơn - Ảnh: Internet

Mặc dù được bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội, song tới thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa có động thái gì. Có lẽ việc giữ im lặng là cách xử lý khôn ngoan nhất của cô. 

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