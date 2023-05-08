Lý do Trần Đô Linh khó gánh nổi vai diễn 'nặng ký' của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hoa Thiên Cốt'

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Đô Linh được chọn đóng phim "Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh. Tuy nhiên, nhiều khán giả chỉ ra rằng dù Trần Đô Linh có nhiều tiến bộ trong hơn một năm qua nhưng để thủ một vai diễn từng làm nên tên tuổi của một tiểu hoa đán hàng đầu Hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh thật sự rất khó.

Tuổi đời không còn quá trẻ nhưng nhiều năm qua, tên tuổi của Trần Đô Linh vẫn chưa thực sự bứt phá. Đến " Trường Nguyệt Tẫn Minh ", cô được chú ý trở lại vì nhân vật mà nữ diễn viên đảm nhận có câu chuyện và tạo hình khá tốt. So với nữ chính Bạch Lộc, Trần Đô Linh được xem là điểm cộng của Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nữ diễn viên lên hot search Weibo vì khí chất nhân vật mà mình thể hiện.

"Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh quy tụ sự tham gia của dàn diễn viên là Trần Đô Linh (Tiểu Cốt), Lý Trình Bân (Bạch Tử Họa) cùng dàn diễn viên phụ như Mao Tử Tuấn, Lại Mĩ Vân... Với dàn diễn viên, khán giả không đánh giá cao.

Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Fresh Quả Quả, xoay quanh chuyện tình giữa sư phụ Bạch Tử Họa (Lý Trình Bân) và đệ tử Hoa Thiên Cốt (Trần Đô Linh). Đáng chú ý, tiểu thuyết gốc Hoa Thiên Cốt dính lùm xùm đạo văn nghiêm trọng và bị nhiều người yêu sách tẩy chay kịch liệt.

Cụ thể khán giả đánh giá thông qua trailer phim rằng tạo hình, diễn xuất của dàn sao chưa ổn, khó bề vượt qua cái bóng quá lớn mà dàn sao bản truyền hình để lại. Ngoài ra, fan Hoa Thiên Cốt cũng lo lắng rằng phiên bản điện ảnh khó mà truyền tải được trọn vẹn toàn bộ nội dung sách trong vòng 2 - 3 tiếng. Tính đến nay, ưu điểm lớn nhất của Hoa Thiên Cốt màn ảnh rộng chính là phần kỹ xảo. Sina cũng đánh giá cao các phần hiệu ứng hình ảnh xuất hiện trong trailer phim.

Song, đoàn phim "Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh của Trần Đô Linh vẫn chưa có những động thái mới. Điều này càng làm cho tin đồn phim bị hoãn vô thời gian ngày một lan rộng.

Trước đó, phiên bản truyền hình năm 2015 do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa thể hiện được đánh giá là phim cổ trang tiên hiệp kinh điển, đến nay sau nhiều năm vẫn được công chúng yêu thích. Phim là quán quân rating của đài Hồ Nam, giúp Triệu Lệ Dĩnh giành giải Nữ chính xuất sắc tại Kim Ưng 2016.

Bên cạnh đó, việc "Trường Nguyệt Tẫn Minh" liên tục dính ồn ào cũng khiến Trần Đô Linh gặp ảnh hưởng. Nhất là một bộ phận fan của nữ diễn viên và fan Bạch Lộc bất hoà. Điều này càng khiến "Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm đường công chiếu.