Lý do Trần Đô Linh khó gánh nổi vai diễn 'nặng ký' của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hoa Thiên Cốt'

Sao quốc tế 08/05/2023 13:50

Dù được đánh giá tốt về kĩ năng diễn xuất, nhưng khán giả vẫn không hài lòng khi người đảm nhận vai chính trong bản điện ảnh "Hoa Thiên Cốt" chính là Trần Đô Linh.

Tuổi đời không còn quá trẻ nhưng nhiều năm qua, tên tuổi của Trần Đô Linh vẫn chưa thực sự bứt phá. Đến "Trường Nguyệt Tẫn Minh", cô được chú ý trở lại vì nhân vật mà nữ diễn viên đảm nhận có câu chuyện và tạo hình khá tốt. So với nữ chính Bạch Lộc, Trần Đô Linh được xem là điểm cộng của Trường Nguyệt Tẫn Minh. Nữ diễn viên lên hot search Weibo vì khí chất nhân vật mà mình thể hiện.

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Trần Đô Linh được chọn đóng phim "Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh. Tuy nhiên, nhiều khán giả chỉ ra rằng dù Trần Đô Linh có nhiều tiến bộ trong hơn một năm qua nhưng để thủ một vai diễn từng làm nên tên tuổi của một tiểu hoa đán hàng đầu Hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh thật sự rất khó.

Lý do Trần Đô Linh khó gánh nổi vai diễn 'nặng ký' của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hoa Thiên Cốt' - Ảnh 1Lý do Trần Đô Linh khó gánh nổi vai diễn 'nặng ký' của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hoa Thiên Cốt' - Ảnh 2

 

"Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh quy tụ sự tham gia của dàn diễn viên là Trần Đô Linh (Tiểu Cốt), Lý Trình Bân (Bạch Tử Họa) cùng dàn diễn viên phụ như Mao Tử Tuấn, Lại Mĩ Vân... Với dàn diễn viên, khán giả không đánh giá cao. 

Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Fresh Quả Quả, xoay quanh chuyện tình giữa sư phụ Bạch Tử Họa (Lý Trình Bân) và đệ tử Hoa Thiên Cốt (Trần Đô Linh). Đáng chú ý, tiểu thuyết gốc Hoa Thiên Cốt dính lùm xùm đạo văn nghiêm trọng và bị nhiều người yêu sách tẩy chay kịch liệt.

Cụ thể khán giả đánh giá thông qua trailer phim rằng tạo hình, diễn xuất của dàn sao chưa ổn, khó bề vượt qua cái bóng quá lớn mà dàn sao bản truyền hình để lại. Ngoài ra, fan Hoa Thiên Cốt cũng lo lắng rằng phiên bản điện ảnh khó mà truyền tải được trọn vẹn toàn bộ nội dung sách trong vòng 2 - 3 tiếng. Tính đến nay, ưu điểm lớn nhất của Hoa Thiên Cốt màn ảnh rộng chính là phần kỹ xảo. Sina cũng đánh giá cao các phần hiệu ứng hình ảnh xuất hiện trong trailer phim.

Song, đoàn phim "Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh của Trần Đô Linh vẫn chưa có những động thái mới. Điều này càng làm cho tin đồn phim bị hoãn vô thời gian ngày một lan rộng.

Lý do Trần Đô Linh khó gánh nổi vai diễn 'nặng ký' của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hoa Thiên Cốt' - Ảnh 3Lý do Trần Đô Linh khó gánh nổi vai diễn 'nặng ký' của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hoa Thiên Cốt' - Ảnh 4

Trước đó, phiên bản truyền hình năm 2015 do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa thể hiện được đánh giá là phim cổ trang tiên hiệp kinh điển, đến nay sau nhiều năm vẫn được công chúng yêu thích. Phim là quán quân rating của đài Hồ Nam, giúp Triệu Lệ Dĩnh giành giải Nữ chính xuất sắc tại Kim Ưng 2016.  

Bên cạnh đó, việc "Trường Nguyệt Tẫn Minh" liên tục dính ồn ào cũng khiến Trần Đô Linh gặp ảnh hưởng. Nhất là một bộ phận fan của nữ diễn viên và fan Bạch Lộc bất hoà. Điều này càng khiến "Hoa Thiên Cốt" bản điện ảnh gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm đường công chiếu.

Netizen soi ra 'giọt máu mũi' của Trần Đô Linh ở cảnh 'giường chiếu' với Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Netizen soi ra 'giọt máu mũi' của Trần Đô Linh ở cảnh 'giường chiếu' với Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khoảnh khắc ‘giường chiếu’ của Mạt Nữ (Trần Đô Linh) và Công Dã Tịch Vô (Đặng Vi). Bên cạnh khoảnh khắc ‘tình bể bình’ thì nhiều netizen tinh mắt soi được giọt máu mũi còn đọng lại trên cánh mũi của Trần Đô Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Đô Linh Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á Hoa Thiên Cốt Trường Nguyệt Tẫn Minh

TIN LIÊN QUAN

Netizen soi ra 'giọt máu mũi' của Trần Đô Linh ở cảnh 'giường chiếu' với Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Netizen soi ra 'giọt máu mũi' của Trần Đô Linh ở cảnh 'giường chiếu' với Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá'

Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá'

Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Bạch Lộc chính thức 'diễm áp' nhan sắc nữ phụ Trần Đô Linh với tạo hình nữ thần Đôn Hoàng trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm

Trần Đô Linh trở thành đại sứ mùa xuân của tạp chí Ifeng Beauty Awards, xinh đẹp 'động lòng người' nhưng không bằng 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh ở một điểm

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vướng 'vận đen', có nguy cơ bị gỡ bỏ, nguyên nhân tại 'nữ phụ' Trần Đô Linh?

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc vướng 'vận đen', có nguy cơ bị gỡ bỏ, nguyên nhân tại 'nữ phụ' Trần Đô Linh?

Phản ứng gây bất ngờ của Trần Đô Linh khi hôn bạn diễn Đặng Vi, không quên thú nhận điều này

Phản ứng gây bất ngờ của Trần Đô Linh khi hôn bạn diễn Đặng Vi, không quên thú nhận điều này

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 59 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz