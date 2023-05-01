Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá'

Sao quốc tế 01/05/2023 09:44

“Ác nữ đẹp nhất màn ảnh” Cbiz Trần Đô Linh nhận được nhiều lời khen ngợi của netizen vì có cách xử lý khôn khéo khi bị đại diện nhãn hàng ôm eo khi chụp ảnh.

Mới đây, gương mặt trẻ đang được chú ý của màn ảnh xứ Trung - Trần Đô Linh đã tham dự sự kiện của một nhãn hàng danh tiếng. Ngay lập tức, mỹ nhân 9X gây ấn tượng với người hâm mộ có mặt tại đây bởi vẻ ngoài yêu kiều, quyến rũ. Không những vậy, “ác nữ đẹp nhất màn ảnh” Cbiz hiện tại còn nhận được nhiều lời khen ngợi của netizen vì có cách xử lý khôn khéo khi bị đại diện nhãn hàng ôm eo khi chụp ảnh.

Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá' - Ảnh 1
Trần Đô Linh là gương mặt trẻ đang được chú ý của màn ảnh xứ Trung - Ảnh: Weibo
Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá' - Ảnh 2
Cô nàng đang nhận được cơn mưa lời khen nhờ cách xử lý khôn khéo của mình - Ảnh: Weibo

Cụ thể, khi cả hai đứng tạo dáng chụp ảnh, người đàn ông đã vươn tay ra phía sau ôm eo cô. Tuy nhiên, dường như nữ diễn viên cảm thấy không thoải mái với hành động này nên đã nhanh chóng giơ tay ngăn cách giữa 2 người. Đặc biệt, trong phần chụp ảnh kết thúc sự kiện, Trần Đô Linh cũng lựa chọn vị trí đứng phía sau và cách xa người đại diện trên. 

Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá' - Ảnh 3
Khi cả hai đứng tạo dáng chụp ảnh, người đàn ông đã vươn tay ra phía sau ôm eo cô - Ảnh: Cắt từ clip

Khoảnh khắc nữ diễn viên chụp ảnh cùng đại diện nhãn hàng. Khi người đàn ông vươn tay ôm eo mình, Trần Đô Linh đã nhanh chóng dùng tay đặt ở giữa 2 người. Sau đó, cô từ từ đưa tay ra phía trước vừa để tạo dáng, vừa tránh không quá thân thiết với vị đại diện này. 

Sau khi chứng kiến quá trình mỹ nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh giữ khoảng cách với đại diện nhãn hàng, cư dân mạng đã dành nhiều phản ứng tích cực cho màn xử lý siêu mượt trước đó của cô nàng: 'Lần đầu thấy một mỹ nhân cứng rắn như vậy', 'Phản ứng nhanh thật đấy, khen nha', 'Không hổ danh là học bá mà'...

Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá' - Ảnh 4
 Cư dân mạng đã dành nhiều phản ứng tích cực cho màn xử lý siêu mượt của Trần Đô Linh - Ảnh: Weibo

Trần Đô Linh được nhận xét là "nữ phụ vàng" hiện nay. Nữ diễn viên chưa đủ sức để đảm nhận vai nữ chính trong các dự án lớn. Song, cô sở hữu ngoại hình đẹp, rất phù hợp với phim cổ trang, diễn xuất ngày càng cải thiện và mức thù lao hợp lý. Do đó, Trần Đô Linh được các nhà sản xuất ưu ái. Trong năm 2022, cô tham gia tới 10 bộ phim với vai trò phụ hoặc khách mời. Thậm chí, Trần Đô Linh còn tới 17 dự án đã quay xong, chưa ra mắt.

 

Trần Đô Linh có màn xử lý vô cùng khôn khéo khi bị ôm eo tại sự kiện khiến netizen xuýt xoa 'quả không hổ danh là học bá' - Ảnh 5
Cô sở hữu ngoại hình đẹp, rất phù hợp với phim cổ trang, diễn xuất ngày càng cải thiện và mức thù lao hợp lý - Ảnh: Internet

Không những được chú ý trên màn ảnh nhỏ, Trần Đô Linh còn khiến dân tình trầm trồ với thành tích học tập xuất sắc khi giành được số điểm ấn tượng 621/750 trong kỳ thi đại học.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc về tạo hình nữ thần Đôn Hoàng của Bạch Lộc trên phim trường Trường Nguyệt Tẫn Minh, khiến dân một phen hú hét vì quá xinh đẹp.

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