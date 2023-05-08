'Nữ thần thanh xuân' Ngô Thiến khiến khán giả xót xa khi xuất hiện tại 'Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4'

Xuất hiện trở lại sau thời gian 'vắng bóng' vì chăm sóc con cái, hình ảnh Ngô Thiến nhút nhát, e dè khiến đồng nghiệp không khỏi lo lắng cho cô, khán giả càng xót xa hơn khi biết được nguyên nhân phía sau.

Chào sân chương trình thực tế "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4", không chỉ khán giả Trung Quốc mà khán giả Việt Nam cũng rất hào hứng mong chờ từng tập bởi mùa 4 này chương trình có sự góp mặt của Chi Pu - nữ diễn viên, người mẫu ảnh của Việt Nam. Thế nhưng trong những phân đoạn của chương trình được chia sẻ gần đây, khán giả đặc biệt đổ dồn sự chú ý quan tâm đến "nữ thần thanh xuân" Ngô Thiến. Bởi cô nàng có những hành động khác với cô của nhiều năm trước đây. Ngô Thiến lộ rõ vẻ nhút nhát, e dè, có phần lo lắng khi tham gia chương trình.

Ngô Thiến lộ rõ vẻ nhút nhát, e dè, có phần lo lắng khi tham gia chương trình - Ảnh: Internet Trong khoảnh khắc bước lên sân khấu, "nữ thần thanh xuân" e dè nói với đàn chị Trương Gia Nghê rằng: "Nếu như em hát lạc nhịp, chị cũng nhớ vỗ tay cổ vũ cho em nhé". Cái ôm cổ vũ sau đó của Trương Gia Nghê dành cho đàn em của mình khiến khán giả không khỏi xúc động theo. Trương Gia Nghê đang dành lời động viên cổ vũ tinh thần cho Ngô Thiến - Ảnh: Internet Tiếp đến, khi nghe Ella gọi tên mình, Ngô Thiến cũng khá bất ngờ, cô nàng ngơ ngác chần chừ một lúc trước khi nhận lời về đội Ella. Những hành động bần thần của Ngô Thiến tại chương trình khiến nhiều người xót xa và thương cảm cho cô, họ cho rằng có thể Ngô Thiến còn ám ảnh với cuộc hôn nhân sóng gió của mình.



Khi nghe Ella gọi tên mình, Ngô Thiến cũng khá bất ngờ, cô nàng ngơ ngác chần chừ một lúc trước khi nhận lời về đội Ella - Ảnh: Internet Nhờ ngoại hình sáng và vẻ đẹp ngọt ngào, Ngô Thiến (sinh năm 1992) nhanh chóng bước chân vào showbiz khi mới 19 tuổi khi gây chú ý tại chương trình Hoa hậu Hồ Bắc, Trung Quốc, vào đầu năm 2011. Kết thúc chương trình, cô nhận được giải thưởng Hoa hậu ăn ảnh nhất. Ngô Thiến có ngoại hình sáng, vẻ đẹp ngọt ngào, hoạt bát nên thường được giao các vai diễn thanh xuân - Ảnh: Internet Nữ diễn viên sinh năm 1992 bắt đầu nổi tiếng sau bộ phim "Bên nhau trọn đời" vào 2014. Cô nhanh chóng được công ty giải trí hàng đầu - Hoa Sách đôn lên hàng diễn viên chủ lực với nhiều ưu ái. Nụ cười rạng rỡ mỗi khi xuất hiện là 'thương hiệu hình ảnh' của cô nàng - Ảnh minh họa: Internet Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Ngô Thiến tạm ở ẩn sinh con cho Trương Vũ Kiếm nhưng nam diễn viên lại hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ con trên truyền thông. Có thời điểm, dù bị dò hỏi nhiều lần, Trương Vũ Kiếm chỉ thừa nhận mình có một cô con gái, nhưng anh chưa từng nhắc đến Ngô Thiến. Chuyện tình của Ngô Thiến cùng "tra nam" Trương Vũ Kiếm khiến không ít nhiều người xót xa cho cô mỗi khi nhắc đến - Ảnh: Internet Tháng 2/2022, Ngô Thiến xác nhận ly hôn Trương Vũ Kiếm sau 1 năm công khai kết hôn. Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nữ diễn viên chưa hề được mặc váy cưới, tổ chức hôn lễ hay xuất hiện công khai trước công chúng như các cặp vợ chồng khác trong showbiz. Hy vọng Ngô Thiến tràn đầy năng lượng ngày nào sẽ dần lấy lại sự tự tin, hoạt bát vốn có của mình trong những tập tiếp theo của chương trình - Ảnh: Internet Xuất hiện tại chương trình thực tế này, khán giả và đồng nghiệp không còn thấy một Ngô Thiến đáng yêu, hoạt bát, năng động tràn đầy cảm giác "thanh xuân vườn trường" như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một Ngô Thiến nhút nhát, thiếu tự tin, e dè, lo sợ với những điều xung quanh. Hy vọng Ngô Thiến tràn đầy năng lượng ngày nào sẽ dần lấy lại sự tự tin, hoạt bát vốn có của mình.

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