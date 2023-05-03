Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng

Sao quốc tế 03/05/2023 16:43

Mẹ Thái Thiên Phượng đang ráo riết gặp luật sư để được hỗ trợ giành toàn quyền quản lý tài sản, nuôi dưỡng 2 con của cố người mẫu với chồng cũ Quảng Cảng Trí.

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi vụ án nữ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, những tình tiết nghi vấn liên quan vẫn đang tiếp tục nổi lên, khiến dư luận quan tâm.

Ngày 3/5, tờ HK01 đưa tin bà Trương Yến Hoa, mẹ Thái Thiên Phượng, thời gian qua ráo riết gặp luật sư để được hỗ trợ giành toàn quyền quản lý tài sản, nuôi dưỡng 2 con của cố người mẫu với chồng cũ Quảng Cảng Trí.

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 1

Do Thái Thiên Phượng qua đời đột ngột, không để lại di chúc, tài sản của cô đang trở thành vấn đề tranh chấp của ba gia đình, gồm mẹ ruột, nhà chồng mới và nhà chồng cũ. Có 4 người thừa kế hợp pháp là các con của Thái Thiên Phượng. Do các bé chưa đủ tuổi thành niên, việc ai trở thành người quản lý tài sản đã gây ra mâu thuẫn lớn.

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 2
Thái Thiên Phượng cùng chồng mới và các con - Ảnh: Internet

 

Trước mắt, bà Trương Yến Hoa muốn giành quyền nuôi dưỡng và kiểm soát toàn bộ tài sản của 2 cháu mà con gái có với chồng cũ Quảng Cảng Trí. Bà đã đệ đơn xin tước quyền chăm sóc, cấm gia đình họ Quảng rao bán căn hộ ở Kadoorie Hill, vốn là tài sản được cố người mẫu mua. Gia đình họ Quảng phản đối hành động của mẹ ruột Thái Thiên Phượng.

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 3
Mẹ ruột Thái Thiên Phượng muốn giành quyền nuôi dưỡng và kiểm soát toàn bộ tài sản của 2 cháu mà con gái có với chồng cũ Quảng Cảng Trí - Ảnh: Internet

 

Hiện, tòa án chưa đưa ra quyết định vì còn chờ kết quả vụ án của Thái Thiên Phượng. Bốn thành viên thuộc gia đình chồng cũ cố người mẫu là nghi phạm. Nếu không có bằng chứng chứng minh Quảng Cảng Trí chủ ý sát hại Thái Thiên Phượng vì tiền, quyền nuôi dưỡng sẽ không thay đổi.

"Sau khi con gái qua đời, tôi hiếm khi rời khỏi nhà, trừ lúc cần hợp tác điều tra với cảnh sát. Bà cho biết thời gian qua cố gắng gượng dậy để chăm sóc và đấu tranh chống lại cái ác với gia đình họ Quảng. Tôi phải giành lại quyền nuôi dưỡng 2 cháu và không để tài sản của con gái lọt vào tay kẻ xấu"- Mẹ của Thái Thiên Phượng cho biết.

Đến nay, đã có tổng cộng 8 nghi phạm có liên quan đến vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng. Ngoài 4 nghi phạm gia đình chồng cũ nạn nhân, danh sách những kẻ tình nghi có liên quan vụ án bao gồm: Một người phụ nữ tên Wu (tình nhân của bố chồng cũ), một người đàn ông tên Lin (bạn thân chồng cũ), Phan Xảo Hiền, 29 tuổi (người được cho là bạn gái mới của chồng cũ nạn nhân). Ngoài ra, em trai cùng mẹ khác cha của Thái Thiên Phượng được báo Trung Quốc đăng tải là nghi phạm thứ 8.

Mẹ ruột giành quyền thừa kế tài sản của cố người mẫu Thái Thiên Phượng - Ảnh 4
Các nghi phạm ở phía nhà chồng cũ trong vụ sát hại Thái Thiên Phượng - Ảnh: Internet

 

Theo trang Sina, tội danh của Quảng Cảng Trí (28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân) vẫn chưa được công bố chính thức. Vì vậy, trang tin nghi ngại Quảng Cảng Trí sẽ có khả năng thoát tội. Ngoài ra, Lý Thụy Hương (63 tuổi, đã nghỉ hưu, mẹ chồng cũ nạn nhân) cũng sẽ bị buộc tội cản trở pháp luật, nhưng có một điều chắc chắn là người này chưa từng đến hiện trường vụ án nên tội danh sẽ tương đối nhẹ.

Phiên tòa tiếp theo xét xử vụ án mạng gây rúng động của người mẫu Thái Thiên Phượng sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tới.

 

Nghi phạm thứ 7 - bạn gái của chồng cũ Thái Thiên Phượng bất ngờ nức nở kêu oan

Nghi phạm thứ 7 - bạn gái của chồng cũ Thái Thiên Phượng bất ngờ nức nở kêu oan

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Xảo Hiền - nghi phạm thứ 7 trong vụ án sát hại cố người mẫu Thái Thiên Phượng bất ngờ lên tiếng kêu oan. Nữ KOL còn được cho là bạn gái hiện tại của chồng cũ cố người mẫu.

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